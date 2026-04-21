Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MONTENEGRO FUTURE FESTIVAL 2026.

Što se događa s esportom? Njemački stručnjak: Gen Z i Alpha traže drugačiju akciju

Turnir esporta u Katowicama u Poljskoj
Foto: Danijel Lijović
1/23
Autor
Danijel Lijović
21.04.2026.
u 18:43

Središnji dio programa MFF-a čini European Gaming Summit, konferencija posvećena razvoju gejming i esport industrije, umjetnoj inteligenciji, cyber sigurnosti i budućnosti digitalnog poslovanja

Montenegro Future Festival 2026. vraća se u crnogorski Bar od 24. do 26. travnja s programom koji ponovno okuplja globalnu gaming i esports zajednicu, ali i sve širi krug industrija i tehnologija poput umjetne inteligencije. U Bar stiže impresivna lista panelista i donositelja odluka. Među njima su Vlad Marinescu, predsjednik Međunarodne e-sports federacije, princ Omar bin Faisal iz esport federacije Jordana, Dipesh Makwana iz kompanija Alibaba Cloud i Meta, Kerrith Brown, predsjednik Međunarodne federacije mješovitih borilačkih vještina, te predstavnici tech divova kao što su Tencent, AMD, Binance, ESL FACEIT Group i BLAST.

Direktor festivala i predsjednik Saveza elektroničkih sportova Crne Gore Filip Šoć ističe kako ovogodišnje izdanje donosi značajan iskorak u sadržaju i međunarodnom dosegu: - Ovo izdanje donosi niz noviteta, od World eFootball Cupa i Mediteranskih esport igara u e-nogometu i Tekkenu, gdje sudjeluje više od 40 država, do velikih konferencijskih formata poput PASTECHL-a, Blockchain & Crypto konferencije i European Gaming Summita. Uz NASEF akademiju i veliku expo i gaming zonu, imamo i natjecateljske turnire u igrama kao što su Clash Royale, PUBG Mobile, EA FC 26 i NBA 2K, tako da je cilj da svaki posjetitelj pronađe nešto za sebe, bilo da dolazi iz industrije ili kao ljubitelj gaminga.

Foto: Savez elektronskih sportova Crne Gore

Šoć naglašava i globalni karakter festivala te njegovu sve veću ekonomsku i turističku važnost: - Vrijednost kompanija koje dolaze u Bar premašuje trilijun dolara, a među njima su Alibaba, Tencent, ESL, Blast i druge vodeće svjetske organizacije. Imamo više od 5000 posjetitelja, više od 120 govornika i goste iz više od 60 zemalja, a festival prate deseci medijskih kuća uz prijenos na engleskom i arapskom jeziku. Time ne samo da jačamo Bar kao destinaciju, nego i pozicioniramo Crnu Goru kao regionalno središte gaminga i IT industrije. Istovremeno, organizacija ovakvog događaja prije sezone daje nam realnu sliku njegovog učinka na turizam i gospodarstvo, što je iznimno važno za daljnji razvoj.

Član Upravnog odbora Međunarodnog esport saveza Ramil Aliyev ističe kako se globalni esport i dalje razvija u fragmentiranom sustavu, ali i da dolazi do postupnog usklađivanja. - Esport se danas razvija u okruženju u kojem izdavači, lige, savezi i vlade često djeluju paralelno, bez jedinstvene koordinacije, zbog čega se budućnost upravljanja ne može temeljiti na centralizaciji nego na usklađivanju. Uloga globalnih organizacija poput GEF-a je upravo u tome da povezuju više od 180 nacionalnih saveza i grade mostove između svih dionika, jer budućnost esporta nije u kontroli nego u stvaranju okruženja koje osigurava fair play, uključivost i interoperabilnost sustava. Bez međukontinentalne suradnje nema održivog ekosustava — esport je globalan, ali bez povezanih standarda i razmjene znanja ostaju praznine koje usporavaju razvoj.

Aliyev dodaje da esport mora prerasti granice industrije zabave. - Ključno je da se esport prepozna kao cjelovit ekosustav, a ne samo kao zabava. To znači razvoj snažnih nacionalnih struktura, jasnih i univerzalnih načela upravljanja te suradnje s izdavačima, jer samo kroz njihovu sinergiju možemo izgraditi put od lokalne razine do globalne scene. U konačnici, svi već imamo potrebne elemente — pitanje je samo koliko smo sposobni raditi zajedno i izgraditi infrastrukturu koja će definirati budućnost industrije.

Marcus Meyer: Fizičko i digitalno postaju jedno natjecanje

Marcus Meyer
Foto: Savez elektronskih sportova Crne Gore

Njemački inovacijski strateg Marcus Meyer, osnivač tvrtke Force of Disruption i koncepta THE TRCK, vidi budućnost sporta i gaminga u potpunom spajanju digitalnog i fizičkog svijeta. - Ono što dolazi je potpuni nestanak granice između gledatelja i sudionika, jer ljudi više ne prate natjecanje izvana — oni sami postaju natjecanje. Digitalni i fizički identiteti više se ne mogu promatrati odvojeno, nego se spajaju u jedno iskustvo koje je istovremeno mjerljivo, streamabilno i natjecateljski strukturirano. PULSE Series upravo to omogućuje: svaka utakmica generira podatke, rangiranje i Player ID u stvarnom vremenu, povezujući fizičku i digitalnu izvedbu u jedinstven sustav.

Meyer naglašava kako nova generacija publike traži aktivno sudjelovanje. - Generacije Z i Alpha ne konzumiraju sport pasivno, one žele biti dio sustava, rangirane i vidljive kroz podatke i sadržaj koji nastaje u realnom vremenu. Zbog toga je svaki događaj istovremeno natjecanje i medijska platforma, a infrastruktura više ne služi samo za događaj — ona sama postaje stalni generator sadržaja, podataka i iskustva.

Montenegro Future Festival
Foto: Savez elektronskih sportova Crne Gore

Zaključuje kako se radi o strukturnoj promjeni: - Ovo nije trend nego duboka transformacija načina na koji ljudi doživljavaju sport, identitet i zajednicu. Infrastruktura za phygital sport već postoji — pitanje je samo tko će postaviti globalni standard. Povjerenik Komisije integriteta esporta (ESIC) Ian Smith upozorava da, unatoč napretku, industrija i dalje ima ozbiljne izazove u području integriteta. - Od osnutka ESIC-a 2016. godine vidljiv je napredak u svijesti i djelovanju, ali mnogi manji organizatori i neki izdavači i dalje nemaju formalne okvire ili djeluju izolirano, što stvara neujednačen sustav. Najveće prijetnje danas su varanje putem naprednih softverskih rješenja i namještanje mečeva, a često su ta dva problema međusobno povezana i izuzetno teško ih je otkriti u online okruženju.

Smith naglašava da je ključ u globalnim standardima. - Potrebna je standardizacija koja obuhvaća zaštitu mladih, integritet natjecanja, sigurnost LAN događaja i učinkovito rješavanje sporova. Bez jedinstvenih pravila i bez uključivanja izdavača kao ključnih aktera, sustav ne može biti održiv niti dosljedno proveden.

Ključne riječi
esport gejming industrija Crna Gora Montenegro Future Festival

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!