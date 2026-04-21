Što se događa s esportom? Njemački stručnjak: Gen Z i Alpha traže drugačiju akciju

Montenegro Future Festival 2026. vraća se u crnogorski Bar od 24. do 26. travnja s programom koji ponovno okuplja globalnu gaming i esports zajednicu, ali i sve širi krug industrija i tehnologija poput umjetne inteligencije. U Bar stiže impresivna lista panelista i donositelja odluka. Među njima su Vlad Marinescu, predsjednik Međunarodne e-sports federacije, princ Omar bin Faisal iz esport federacije Jordana, Dipesh Makwana iz kompanija Alibaba Cloud i Meta, Kerrith Brown, predsjednik Međunarodne federacije mješovitih borilačkih vještina, te predstavnici tech divova kao što su Tencent, AMD, Binance, ESL FACEIT Group i BLAST.

Direktor festivala i predsjednik Saveza elektroničkih sportova Crne Gore Filip Šoć ističe kako ovogodišnje izdanje donosi značajan iskorak u sadržaju i međunarodnom dosegu: - Ovo izdanje donosi niz noviteta, od World eFootball Cupa i Mediteranskih esport igara u e-nogometu i Tekkenu, gdje sudjeluje više od 40 država, do velikih konferencijskih formata poput PASTECHL-a, Blockchain & Crypto konferencije i European Gaming Summita. Uz NASEF akademiju i veliku expo i gaming zonu, imamo i natjecateljske turnire u igrama kao što su Clash Royale, PUBG Mobile, EA FC 26 i NBA 2K, tako da je cilj da svaki posjetitelj pronađe nešto za sebe, bilo da dolazi iz industrije ili kao ljubitelj gaminga.

Šoć naglašava i globalni karakter festivala te njegovu sve veću ekonomsku i turističku važnost: - Vrijednost kompanija koje dolaze u Bar premašuje trilijun dolara, a među njima su Alibaba, Tencent, ESL, Blast i druge vodeće svjetske organizacije. Imamo više od 5000 posjetitelja, više od 120 govornika i goste iz više od 60 zemalja, a festival prate deseci medijskih kuća uz prijenos na engleskom i arapskom jeziku. Time ne samo da jačamo Bar kao destinaciju, nego i pozicioniramo Crnu Goru kao regionalno središte gaminga i IT industrije. Istovremeno, organizacija ovakvog događaja prije sezone daje nam realnu sliku njegovog učinka na turizam i gospodarstvo, što je iznimno važno za daljnji razvoj.

Član Upravnog odbora Međunarodnog esport saveza Ramil Aliyev ističe kako se globalni esport i dalje razvija u fragmentiranom sustavu, ali i da dolazi do postupnog usklađivanja. - Esport se danas razvija u okruženju u kojem izdavači, lige, savezi i vlade često djeluju paralelno, bez jedinstvene koordinacije, zbog čega se budućnost upravljanja ne može temeljiti na centralizaciji nego na usklađivanju. Uloga globalnih organizacija poput GEF-a je upravo u tome da povezuju više od 180 nacionalnih saveza i grade mostove između svih dionika, jer budućnost esporta nije u kontroli nego u stvaranju okruženja koje osigurava fair play, uključivost i interoperabilnost sustava. Bez međukontinentalne suradnje nema održivog ekosustava — esport je globalan, ali bez povezanih standarda i razmjene znanja ostaju praznine koje usporavaju razvoj.

Aliyev dodaje da esport mora prerasti granice industrije zabave. - Ključno je da se esport prepozna kao cjelovit ekosustav, a ne samo kao zabava. To znači razvoj snažnih nacionalnih struktura, jasnih i univerzalnih načela upravljanja te suradnje s izdavačima, jer samo kroz njihovu sinergiju možemo izgraditi put od lokalne razine do globalne scene. U konačnici, svi već imamo potrebne elemente — pitanje je samo koliko smo sposobni raditi zajedno i izgraditi infrastrukturu koja će definirati budućnost industrije.

Marcus Meyer: Fizičko i digitalno postaju jedno natjecanje

Njemački inovacijski strateg Marcus Meyer, osnivač tvrtke Force of Disruption i koncepta THE TRCK, vidi budućnost sporta i gaminga u potpunom spajanju digitalnog i fizičkog svijeta. - Ono što dolazi je potpuni nestanak granice između gledatelja i sudionika, jer ljudi više ne prate natjecanje izvana — oni sami postaju natjecanje. Digitalni i fizički identiteti više se ne mogu promatrati odvojeno, nego se spajaju u jedno iskustvo koje je istovremeno mjerljivo, streamabilno i natjecateljski strukturirano. PULSE Series upravo to omogućuje: svaka utakmica generira podatke, rangiranje i Player ID u stvarnom vremenu, povezujući fizičku i digitalnu izvedbu u jedinstven sustav.

Meyer naglašava kako nova generacija publike traži aktivno sudjelovanje. - Generacije Z i Alpha ne konzumiraju sport pasivno, one žele biti dio sustava, rangirane i vidljive kroz podatke i sadržaj koji nastaje u realnom vremenu. Zbog toga je svaki događaj istovremeno natjecanje i medijska platforma, a infrastruktura više ne služi samo za događaj — ona sama postaje stalni generator sadržaja, podataka i iskustva.

Zaključuje kako se radi o strukturnoj promjeni: - Ovo nije trend nego duboka transformacija načina na koji ljudi doživljavaju sport, identitet i zajednicu. Infrastruktura za phygital sport već postoji — pitanje je samo tko će postaviti globalni standard. Povjerenik Komisije integriteta esporta (ESIC) Ian Smith upozorava da, unatoč napretku, industrija i dalje ima ozbiljne izazove u području integriteta. - Od osnutka ESIC-a 2016. godine vidljiv je napredak u svijesti i djelovanju, ali mnogi manji organizatori i neki izdavači i dalje nemaju formalne okvire ili djeluju izolirano, što stvara neujednačen sustav. Najveće prijetnje danas su varanje putem naprednih softverskih rješenja i namještanje mečeva, a često su ta dva problema međusobno povezana i izuzetno teško ih je otkriti u online okruženju.

Smith naglašava da je ključ u globalnim standardima. - Potrebna je standardizacija koja obuhvaća zaštitu mladih, integritet natjecanja, sigurnost LAN događaja i učinkovito rješavanje sporova. Bez jedinstvenih pravila i bez uključivanja izdavača kao ključnih aktera, sustav ne može biti održiv niti dosljedno proveden.