Genij iz Slavonskog Broda briljira u Münchenu i ruši stereotipe o mladima

Kad je prošlog ljeta bez ijedne pogreške riješio ispit državne mature iz matematike, Borna Vidmar već je znao da ide dalje – i to ravno u vrh europskog obrazovanja. Danas 19-godišnjak iz Slavonskog Broda studira matematiku na Tehničkom sveučilištu u Münchenu, kao jedini student iz Hrvatske na tom studiju, i pritom ruši uvriježene predodžbe o mladima bez ambicije. U njegovu slučaju uspjeh nije došao preko noći, nego kao rezultat sustavnog rada i discipline. Još u srednjoškolskim danima isticao se sposobnošću da složene matematičke probleme razlaže na jednostavne korake, ali i da pritom ostane smiren i fokusiran. Kolege ga pamte kao osobu koja je uvijek bila spremna pomoći drugima, objašnjavajući zadatke strpljivo i bez imalo zadrške. Upravo ta kombinacija znanja i pristupačnosti izdvajala ga je i prije nego što su stigla velika priznanja.

Bivši učenik Gimnazije Matije Mesića nije samo “još jedan odličan učenik”. Profesori i kolege opisuju ga kao rijetku kombinaciju vrhunskog intelekta i izražene empatije, a njegov put potvrđuju i brojna priznanja, među kojima se ističe i prestižni Harvard Book Prize. Upravo takvi rezultati otvorili su mu vrata Njemačke, gdje danas uz stipendiju DAAD-a gradi akademsku karijeru. "Nakon što sam završio gimnaziju, upisao sam Tehničko sveučilište u Münchenu, gdje studiram matematiku. Dobio sam stipendiju od DAAD-a i sad polako tako ide", govori Borna, skromno, gotovo usput, kao da je riječ o sasvim uobičajenom putu. No iza tog “polako ide” stoje godine rada i jasno profiliran interes. Ljubav prema prirodnim i tehničkim znanostima razvijala se još u matematičkoj gimnaziji, a ključnu ulogu odigrao je profesor Goran Knežević. "On je dodatno probudio moj interes za matematiku. Tada sam shvatio da je to ono što me najviše zanima. To je predmet koji učim s lakoćom i užitkom", kaže.

Učenje njemačkog jezika u DSD programu pokazalo se presudnim. Diploma o znanju jezika omogućila mu je upis na studij, ali i lakšu prilagodbu na život u Njemačkoj. "Puno mi je pomoglo to što znam njemački. Istina, postoje žargonske fraze koje se ne uče u školi, ali s vremenom se i to pohvata", dodaje. Prvi izazovi nisu bili akademski, nego životni. Pronalazak smještaja u Münchenu, jednom od najskupljih gradova u Njemačkoj, bio je stresan. "Tražio sam stan preko interneta, bilo je naporno, ali na kraju je sve dobro prošlo. Sada sam u studentskom domu i mogu se fokusirati na ono najvažnije – učenje", kaže. Na fakultetu ga je dočekala drukčija dinamika nego u Hrvatskoj. Nema kolokvija, već se sve svodi na završne ispite. "Imao sam četiri ispita i sve sam položio. Meni takav sustav odgovara jer mi nikada nije bio problem učiti redovito. Manje je stresno, iako možda ima više gradiva", objašnjava. Razlike u znanju između hrvatskih i njemačkih srednjoškolaca primijetio je već na početku. "Čini mi se da smo mi u nekim dijelovima imali šire gradivo, pa mi je početak bio lakši. No poslije se sve izjednači", kaže.

Dojmovi o sveučilištu i gradu su, priznaje, više nego pozitivni. "Sve je odlično organizirano, profesori su odlični, a i kolege su super. Većinom su Nijemci, nisam upoznao puno Hrvata, ali nisam se pokajao zbog izbora", govori. Iako je tek na početku studija, svjestan je širokih mogućnosti koje ga čekaju. "Može se raditi u industriji, primjerice u financijskom ili IT sektoru, ili se odlučiti za akademsku karijeru. Još nisam siguran, ali praksa koju ću imati sljedeće godine pomoći će mi da odlučim", kaže. Na pitanje o povratku u Hrvatsku odgovara oprezno, ali iskreno. "Ne planiram se vratiti odmah nakon studija, ali ne vjerujem ni da ću cijeli život ostati u Njemačkoj. Ipak mi je ljepše doma", zaključuje.

Iako naglašava kako mu je studij trenutačno na prvom mjestu, ne krije da mu nedostaje svakodnevica iz Slavonskog Broda – obitelj, prijatelji i poznato okruženje. Upravo ta povezanost s domom, kaže, daje mu dodatnu motivaciju da uspije i izvan Hrvatske, ali i da jednog dana stečeno znanje možda vrati tamo gdje je sve počelo. U međuvremenu, njegov fokus ostaje jasan: iskoristiti prilike koje ima i izgraditi čvrste temelje za budućnost. U vremenu u kojem se često govori o odlasku mladih i manjku motivacije, Borna Vidmar predstavlja drukčiju sliku – onu upornosti, znanja i jasnog cilja. Njegova poruka srednjoškolcima koji razmišljaju o studiju u inozemstvu jednostavna je, ali ključna: "Važno je na vrijeme proučiti uvjete i rokove. Već u trećem razredu treba znati što je potrebno za upis. Meni su, uz jezičnu diplomu, trebala i pisma preporuke. Sve to treba planirati", kaže. Primjer mladog Brođanina pokazuje da put do najprestižnijih sveučilišta nije rezerviran samo za odabrane, nego za one koji znaju što žele", i spremni su za to raditi.