Mali modularni reaktori postaju neizostavni energetski izvori

Hrvatska je Vlada, čini se, čvrsto odlučila nuklearnu energiju uvrstiti u ključan dio svoje opće energetske strategije. Pri tome je najsklonija malim modularnim reaktorima (kratica SMR, od engleskog small modular reactor). O toj se tehnologiji u kontekstu energetike govori kao o trendovskoj, iako, koliko je poznato, u svijetu postoje samo dva takva reaktora koji su operabilni, jedan u Rusiji i jedan u Kini. S tim da na Kinu, kao i u svemu ostalome, treba gledati drukčije, jer ondje je gradnja konvencionalnih nuklearnih elektrana u ritmu kakav bismo mi željeli da bude onaj pri izradi malih modularnih reaktora – sagrade ih po nekoliko godišnje, trenutačno ih je 36 u izgradnji.