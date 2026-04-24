Otkriven novi dio 'slagalice strave': Ne samo da je ima u zraku, nego već prodire i u ljudski mozak

Svaka nova studija otkriva novi dio slagalice strave. Ne samo da je ima u zraku koji dišemo, vodi, hrani i tlu, plastike ima i u posteljici, u formulama za dojenčad i u gotovo 40% uzoraka majčinog mlijeka, u našoj krvi, plućima, crijevima..., čak i mozgu. Planet, klima, pa ni čovjek više ne mogu podnijeti sve veće opterećenje plastikom, koja tijekom svojeg životnog ciklusa u okoliš ispušta štetne emisije, kemikalije te makro, mikro i nanočestice, upozoravaju stručnjaci. No unatoč opetovanim pozivima na buđenje, začarani krug se ne prekida, svjetske vlade ne postižu dogovor o konkretnim mjerama i rješenjima, pa se kriza zagađenja plastikom – čiji se godišnji društveni i ekološki trošak procjenjuje na između 300 i 600 milijardi američkih dolara – pretvara i u javnozdravstvenu krizu.