Hrvat uzeo godišnji na poslu pa osvojio Tekken turnir: Bio sam kao Ivanišević na Wimbledonu!

Hrvatski igrač esporta iz Osijeka Stjepan Matić (31) osvojio je Tekken8 turnir u Crnoj Gori na Mediteranskim esport igrama u sklopu Montenegro Future Festivala. U napetom natjecanju s puno obrata Matić je u finalu pobijedio vrlo perspektivnog mladog srpskog igrača Aleksandra Miletića Beru sa 4:3. Zanimljivo je kako Matić zapravo umalo nije ni stigao na turnir u Bar u Crnoj Gori. Naime, u kvalifikacijama prvo nije uspio ugrabiti dovoljno visoko mjesto, no kasnije se oslobodila jedna pozicija i nešto slično "lucky looseru" na teniskim turnirima, Stjepan je uz asistenciju hrvatskog esport saveza ipak uspio dobiti mjesto na Mediteranskim esport igrama i priliku je savršeno iskoristio. A i da bi uopće nastupio na turniru, prvo je morao uzeo - godišnji odmor na poslu...

- Bile su prvo online kvalifikacije gdje je igralo sedam igrača, svi redom Europljani. Plasirala su se trojica, a ja sam završio četvrti u nokaut fazi i nisam se uspio plasirati. Ali, na kraju su me desetak dana poslije zvali iz našeg esport saveza i rekli da idem u Crnu Goru kao prva zamjena, rekao sam dobro - kao Goran Ivanišević s pozivnicom na Wimbledonu pa je osvojio. Na kraju sam i ja osvojio turnir i ispala je baš lijepa priča. Na turniru nije bilo puno igrača, ali čim dolaze igrači koji su priznati na svojim nacionalnim scenama to su jaki igrači. Tu su bili predstavnici Italije, Srbije, Maroka, Tunisa, sve poznati igrači, a i ja igram već dugo vremena. Odigrao sam dosad barem 30-tak turnira na Balkanu, u svakom sam igrao u finalu. Tako da svi se mi međusobno iz Europe poznajemo pa sam znao da će biti jako težak turnir, svaki meč je odlučujući, ovdje nemaš pravo na poraz, nego odmah ispadaš, prepričava mi Stjepan Matić svoju pobjedničku epizodu u Crnoj Gori.

Kaže da je posebno dramatično bilo u samoj završnici turnira, prvo se u polufinalu obračunao s igračem od kojeg je - izgubio u kvalifikacijama. - U polufinalu sam izbacio Talijana koji me u pobijedio u kvalifikacijama pa mi je zapravo bilo jako drago što mi je došao opet u ždrijebu jer sam se htio osvetiti i pobijedio sam. A jasno, poznajem od ranije i dečka iz Srbije s kojim sam igrao finale, prijatelji smo i znam kako igra. On je jako mlad i jako je dobar u Tekkenu. U finalu protiv Srbije mi je krenulo jako loše, čitao me Bero sve što sam radio, znao je što ću napraviti. Onda sam promijenio određene stvari u igri i uspio pobijediti. Jako sam zadovoljan, ma Bar mi je ispao 10 od 10. Imao sam dosta samopouzdanja, ne bih išao niti na jedan turnir da ne mislim da mogu pobijediti, uvijek idem s tim mentalitetom. Bit će toga još, ocjenjuje Matić turnir, ali vrlo smirenim i staloženim tonom. Kao da je još fokusiran i u igri...

- Znate to što se tiče euforije i živaca, kada god idem na turnir, nervoza me udari samo malo na početku prije prvog meča. Kad još ne znaš kako će sve funkcionirati. A kada krenem igrati, tada potpuno zaboravim na sve što se događa oko mene. Može mi doći bilo tko i urlikati mi pored uha ja ga neću čuti. Samo sam fokusiran na ovo što radim i ne čujem apsolutno ništa okolo sebe. Gledam odigrati najbolje što mogu, tako da u tom trenutku finala bio sam maksimalno opušten i uopće nisam razmišljao da je ovo već finale. To je samo još jedan meč i odradi sve kako treba. A suparnika su živci jako puno pojeli jer vodio me 3:1, a igrali se tko će prvi do četiri pobjede. Pogledao sam ga u jednom trenutku, on na stolici skakuće, gleda i to i to ga je pojelo jako, izgorio je. Okrenuo sam meč potpuno u svoju korist, kaže Stjepan pa ističe da zapravo u završnici jest bilo dosta dramatično.

- Bilo je dosta emotivno. Neko vrijeme nisam išao na turnire jer sam bio zauzet poslom, a uvijek bi onda pobjeđivao Bero. Ovo je sad bio dvoboj titana i to mi je super drago jer smo pokazali da je balkanska scena vrlo jaka, sve smo izbacili. Znam ljude koji su pratili i od doma isto, bilo im je baš hype. Tek kad sam osvojio sam si mogao reći, pa ja sam ovo osvojio, posao je obavljen. Ljudi oko mene skakuću, urliču. Bilo mi je jako drago. Ne vidi se možda na meni, ali sam iznimno sretan. Jako sam kompetitivan i nikada ne volim gubiti. Ali da, kada sam osvojio pao mi je kamen sa srca kada sam osvojio. Pogotovo nakon takvog finala, stvarno je bilo napeto. Ne sjećam se kada sam imao toliko napet i neizvjestan meč imao. Vjerujem da veliku ulogu u mojoj smirenosti igra i to što mi ovo nije bio moj prvi ples. Putovao sam po raznim turnirima i u regiji i Europi, Švedskoj, Francuskoj, Italiji... Naviknuo sam na presing i na uvjete kada sjedneš, a svi te gledaju. Nije isto igrati kvalifikacije od kuće i doći na veliku pozornicu i pred drugima igrati pa i tu treba iskustva, zaključuje Matić.

Stjepan inače radi kao konobar, ali ističe da i dalje priželjkuje da postane profesionalni igrač videoigara u potpunosti. - Volio bih se baviti ovime što sam sada ovdje radio igrajući igre jer stvarno mislim da sam talentiran u tom pogledu. Samo je teško baviti se samo time, trebaš sponzore, platiti putovanja i biti stalno dobar. Sada sam uzeo godišnji odmor jer radim inače šest dana u tjednu, a slobodne su mi samo nedjelje pa ne mogu uhvatiti vremena za turnire. Ali, da, to mi jest životni san, da se mogu time baviti i živjeti i zarađivati od onoga što volim. Nekada sam studirao bibliotekarstvo, ali sada samo konobar, što je lijepo zanimanje, ali ipak bih volio biti ili knjižničar ili profesionalni igrač u gamingu. Imam 31 godinu, a igram videoigre jako dugo, prva sjećanja su mi kako igram igre. Nije da sad nešto pretjerano puno igram jer više nemam vremena, ali uživam igrajući Tekken. Dosta je kompleksna ta cijela igra pa je bitno da svaki dan pomalo igraš i postaješ bolji i učiš na svojim greškama.