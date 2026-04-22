Artemis kao test nove ere osvajanja Mjeseca

Nakon desetljeća čekanja, čovječanstvo se ponovno ozbiljno vraća Mjesecu, ali ovaj put s drukčijom filozofijom i znatno većim ulogom. Uspjeh misije Artemis II nije tek simboličan povratak u duboki svemir, on predstavlja temelj na kojem se gradi čitava nova arhitektura istraživanja, ali i utrka koja će odrediti globalni odnos snaga u svemiru.



Za razliku od slavne ere programa Apollo, kada je politička volja nadvladala tehničke i financijske prepreke u relativno kratkom roku, današnji pristup je složeniji i rizičniji. Artemis II dokazao je ono najvažnije, da sustavi za prijevoz ljudi u duboki svemir ponovno funkcioniraju. Raketa Space Launch System i kapsula Orion spacecraft položile su ključni ispit sigurnosti i pouzdanosti. No upravo taj uspjeh ogolio je sljedeću, možda i najtežu prepreku.