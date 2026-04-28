Golema pukotina dijeli Afriku na dva dijela: 'Stvorit će se novi ocean'

Nova istraživanja potvrđuju da se Afrika polako razdvaja duž golemog tektonskog rascjepa koji bi za nekoliko milijuna godina mogao stvoriti novi ocean između dviju velikih kopnenih masa. Proces se odvija duž Istočnoafričkog rifta, gdje se istočni dio kontinenta – Somalijska ploča – odvaja od Nubijske ploče, koja čini veći dio ostatka Afrike. Budući da se ploče pomiču tek nekoliko milimetara godišnje, potpuno razdvajanje trajat će desecima milijuna godina.

Nubijska i Somalijska ploča također se odvajaju od Arapske ploče na sjeveru, stvarajući sustav rascjepa u obliku slova Y. Te se ploče spajaju u regiji Afar u Etiopiji, na mjestu poznatom kao „trostruko sjecište“. To je jedno od rijetkih mjesta na Zemlji gdje se susreću tri tektonska rifta – etiopski, onaj u Crvenom moru i onaj u Adenskom zaljevu. Istočnoafrički rift nastao je u razdoblju miocena, prije otprilike 25 milijuna godina. Počinje kod afarskog trostrukog sjecišta i trenutno se proteže oko 3.500 kilometara, od Crvenog mora do Mozambika. Njegov istočni krak prolazi kroz Etiopiju i Keniju, dok se zapadni krak proteže u luku od Ugande do Malavija.

Zemljina kora u regiji Afar već je vrlo tanka, a dijelovi reljefa nalaze se ispod razine mora. Dva kraka rascjepa već su potopljena ispod Crvenog mora i Adenskog zaljeva. Prema znanstvenicima, kada se dolina koja ih povezuje dovoljno spusti, morska će voda prodrijeti i formirati novi oceanski bazen između ploča koje se razdvajaju. „Stopa širenja najbrža je na sjeveru, stoga ćemo tamo prvo svjedočiti formiranju novog oceana“, izjavila je za ECONews geofizičarka sa sveučilišta Virginia Tech, D. Sarah Stamps.

Ploče se u prosjeku razmiču oko 7 milimetara godišnje. Iako će milijuni godina proći prije nego što se stvori prostor za cijeli ocean, ovaj spori proces može i ranije utjecati na ljudske živote kroz povećane seizmičke i vulkanske rizike. Zemljina se kora sastoji od 15 do 20 tektonskih ploča koje polako plutaju na rastaljenom plaštu (magmi). Geolozi već dugo smatraju da se ispod područja Afara nalazi „vruća točka“, odnosno stup užarenog materijala koji se uzdiže iz dubine i pomaže u razdiranju Zemljine kore.

Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of African Earth Sciences pruža nove uvide u magnetsku strukturu kore u Afaru i način na koji se afrički kontinent dijeli. Nova analiza magnetskih podataka s kraja 1960-ih sugerira da su se Afrika i Arabija prve razdvojile duž jedne linije loma, nakon čega su uslijedili rascjepi u Adenskom zaljevu i Crvenom moru. Afrički rascjep nastao je kasnije, vjerojatno pod utjecajem snažnog uzdizanja magme, te je i danas aktivan. Studija objavljena prošlog lipnja u časopisu Nature Geoscience sugerira da proces razdvajanja možda pokreću periodični impulsi rastaljenog stijenja koji se, poput otkucaja srca, uzdižu iz dubina Zemlje. „Otkrili smo da plašt ispod Afara nije ujednačen niti statičan – on pulsira, a ti impulsi nose specifične kemijske potpise“, izjavila je vodeća autorica i geologinja Emma Watts. „Ove uzlazne impulse djelomično rastaljenog plašta usmjeravaju tektonske ploče koje se razmiču. To je ključno za razumijevanje interakcije između unutrašnjosti Zemlje i njezine površine.“