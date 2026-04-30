Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 160
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVITETI ZA 2026.

Njemački mediji pripremaju svoje građane: 'Ovo vas čeka ako idete na ljetovanje u Hrvatsku'

Kategorizacija apartmana i soba
Grgo Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
30.04.2026.
u 15:00

Provjera je li smještaj službeno registriran postat će ključan korak, jer bi „povoljne ponude“ bez dozvole uskoro mogle nestati s tržišta

Turistička sezona u Hrvatskoj iz godine u godinu bilježi rast, a paralelno s njom širi se i ponuda privatnog smještaja. No dio tog tržišta i dalje funkcionira izvan službenih okvira, zbog čega država najavljuje ozbiljan obračun s ilegalnim iznajmljivačima – i to već uoči vrhunca sezone, piše njemački portal t-online.

Navode i najave ministra turizma Tončija Glavine, a vezano uz novi zakon koji bi trebao stupiti na snagu već početkom lipnja 2026. On donosi strože kontrole i jasnija pravila za sve koji nude smještaj turistima. Cilj je, kako poručuju iz Vlade, uvesti red na tržište koje je posljednjih godina doživjelo snažnu ekspanziju, ali i niz nepravilnosti.

U praksi to znači da će platforme za rezervaciju moći oglašavati isključivo registrirane objekte. Svi apartmani, sobe i kuće za odmor morat će imati službenu dozvolu, dok će oni koji je nemaju biti uklonjeni iz ponude. Time bi se trebale smanjiti situacije u kojima turisti dolaze do neprovjerenog smještaja, a potom se suočavaju s otkazivanjima ili pravnim problemima.

Ključni alat u toj reformi bit će novi digitalni sustav nadzora. Svakom smještaju dodijelit će se jedinstveni identifikacijski broj, koji će omogućiti praćenje iznajmljivanja gotovo u stvarnom vremenu. Time se, tvrde nadležni, kontrola više neće oslanjati isključivo na terenske inspekcije, već i na digitalne alate koji omogućuju bržu i učinkovitiju provjeru.

Osim toga, očekuje se i pojačani nadzor na terenu. Uz inspektore, u kontrole bi se mogli uključiti i lokalne službe te carina, čime bi se dodatno proširio krug institucija zaduženih za suzbijanje nepravilnosti.

Razlog za ovakav potez nije samo zaštita turista, nego i pokušaj suzbijanja nelojalne konkurencije i poreznih gubitaka. Ilegalni najam, upozoravaju stručnjaci, opterećuje infrastrukturu u najpopularnijim destinacijama, a pritom ne pridonosi javnim prihodima kao registrirani objekti.

Za turiste to znači da će pri rezervaciji morati biti oprezniji nego prije. Provjera je li smještaj službeno registriran postat će ključan korak, jer bi „povoljne ponude“ bez dozvole uskoro mogle nestati s tržišta. Ujedno, očekuje se da će veća regulacija donijeti i veću sigurnost, ali i manje prostora za improvizaciju koja je dosad bila dio sive zone turizma.

Ključne riječi
Njemačka turizam Barkod

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Tombstone
Tombstone
16:28 30.04.2026.

Jedini razlog novih mjera vlade je I zvuci novac od tamo gdje ni lipe nisu ulozili.

AL
alojzvodic
15:37 30.04.2026.

Isto ka i danas, korijeni vuku na rodnu grudu, bliža je od mora, Bosanci u BiH, a Istok u bolji dio svijeta. Lipo moje more... bura je.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!