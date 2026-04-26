U Crnoj gori veliki esport događaj i turniri: Hrvat Stjepan Matić osvojio Tekken turnir

Na velikom platnu odvijala se uzbudljiva utakmica poput dvoboja između Arsenala i Manchester Cityja u završnici Premiershipa, Ali, nisam gledao izravno prijenos iz Engleske, nego esport igrače iz Maroka i Francuske koji su na pozornici ispred velikog platna vodili veliku bitku - za računalima. U zamračenoj dvorani nalazio se i sportski komentator koji je uzbuđeno komentirao stanje na terenu iako je bio okrenut leđima od igrača i fokusirao se na svoj monitor... Ovo je samo jedna od scena koja se ovog vikenda održava u crnogorskom mjestu Bar gdje se održava Montenegro Future Festival, regionalni gejming događaj u najvećoj mjeri posvećen esportu i pratećim industrijama.

Foto: Danijel Lijović

Nakon pandemije korone, esport se ponovno vraća i u arene i velike događaje po svijetu, a videoigre koje su u fokusu su i dalje prepoznatljivi hitovi poput Counter Strikea, Tekkena, League of Legends i eFootballa (nekadašnji slavni Pro Evolution Soccer). Na ovom festivalu održale su se Mediteranske esport igre, igrao se Tekken i u muškoj i u ženskoj konkurenciji, a održava se i prvenstvo u eFootballu u kojem inače sudjeluje i preko 40 država. Hrvatski igrač iz Osijeka Stjepan Matić - Crashbanter osvojio je zlatnu medalju na turniru u Tekkenu i nagradu od 1000 američkih dolara. Stručnjaci ga smatraju najboljim Tekken igračem u Hrvatskoj.

U Baru se okupio i niz svjetskih stručnjaka i uglednika iz svijeta esporta koji žele učvrstiti i podići na višu razinu infrastrukturu raznih esport natjecanja, a u Crnoj Gori se također trude postati jedno od prepoznatljivih odredišta gaminga, esporta, tehnologije i inovacija. Središnji program održava se u Domu kulture u Baru, a sudjeluju gosti iz 60 država, više od 100 govornika, profesionalnih esport timova, sveučilišta, tehnoloških tvrtki i predstavnika industrije. Paralelno se održava i sportska konferencija PASTECHL koja ističe važnost sporta i zdravih stilova života. A promovirao se i novi hibridni koncept esporta - phygital koji spaja paralelna natjecanja i u esportu i u fizičkim klasičnim sportskim disciplinama.

- Za one koji nisu upoznati s pojmom phygital – riječ je o novom obliku natjecanja koji kombinira digitalni i fizički segment u istom susretu. Primjerice, u digitalnoj verziji nogometa ili košarke igrači se prvo natječu u videoigri, a zatim prelaze na pravi teren gdje igraju fizički dio. Konačni pobjednik određuje se zbrojem rezultata iz oba dijela. Vjerujemo da takav format povezuje generacije – i mlađe i starije – jer odražava način na koji današnja djeca žive, stalno prelazeći između digitalnog i stvarnog svijeta. Ne tražimo od njih da odustanu od videoigara, već da u svoj život uključe i fizičku aktivnost. Velika mi je čast biti dio ovoga i imati priliku voditi Phygital pokret kao predsjednik WPC-a. Imamo 120 članova u 116 zemalja, a svaki od njih organizira lokalne turnire koji razvijaju nove digitalne talente i vode ih prema sve većim natjecanjima, sve do našeg glavnog događaja – Games of the Future, koji će se održati u Kazahstanu krajem srpnja i početkom kolovoza, rekao je u Baru Dan Merkley, predsjednik Međunarodne Phygital zajednice.

Upitao sam Merkleyja kako se onda pristupa biranju timova i je li se onda traže iskusni igrači u fizičkim sportovima, a ne samo gejmeri za takvu vrstu natjecanja. - Najbolji igrači u digitalnim sportovima uspješni su i u virtualnom i u fizičkom segmentu. Talente je moguće brzo pronaći, primjerice među lokalnim sportašima koji već igraju videoigre, ili među gamerima koji bi svoje vještine mogli prenijeti u fizičko okruženje. Cilj je razviti novu generaciju natjecatelja koji će reći da je Phygital njihov početak – a ne samo esport ili tradicionalni sport. Važno je djeci ponuditi aktivnosti koje razvijaju otpornost i socijalne vještine uživo, kaže Merkley.

Kako to funkcionira u praksi dodatno mi je pojasno Filip Šoć, glavni organizator Montenegro Future Festivala: - Prijaviš nekoliko igrača, ali dva ti igraju igrice, a dva igraju košarku. Fizički je teško izdržati i jedno i drugo, baš je puno taktiziranja. Većina prijavljuje tri košarkaša, a vježbaju igranje igrica jer u digitalnom dijelu mogu nadoknaditi zaostatak. Ali, druga stvar je recimo Counter Strike, tamo je glavna disciplina shooter, tamo se biraju većinom specijalisti baš za Counter Strike, a nađu dva-tri igrača sa strane koji igraju laser tag. Strašno je zanimljiv koncept, ali lakše je to približiti roditeljima od samo gejming dijela, kaže Šoć.

- Ništa ne može zamijeniti iskustvo zajedničkog okupljanja. Zanimljivo je da su na Games of the Future u Abu Dhabiju najgledaniji bili upravo fizički dijelovi natjecanja – s ukupno 460 milijuna pregleda. Ipak, djeca se osjećaju prepoznato kada im se omogući natjecanje u onome što vole – videoigrama. Kao roditelj, često pokušavam sina izvući iz digitalnog svijeta, ali sam shvatio da je jednako važno ući u njegov svijet i razumjeti ga. Upravo to Phygital pokušava – susresti djecu tamo gdje jesu, kaže Dan Merkley, koji mi je odgovorio da nije kao onaj roditelj koji je unajmio druge igrače da njegovom sinu zagorčaju doživljaj igranja napadajući njegovog lika u igri. - Ne, ne nisam taj, ali jesam razmišljao o tome da se možda priključim jednoj njegovoj igri pod novim nadimkom koji ne bi prepoznao, pa da tako vidim kakav mu je društveni život, uz smiješak priznaje Dan Merkley.

Pitao sam Merkleya i nisu li problem ozljede igrača jer zasigurno nije jednostavno zaigrati nogomet ili košarku na terenu nakon što si satima proveo - za računalom. - U našim natjecanjima nismo do sada zabilježili ozbiljne ozljede izvan uobičajenih sportskih situacija. Postoji i poslovna prilika u organiziranju kampova koji bi gamerima omogućili brzu obuku za fizički dio natjecanja, čime bi se povećala njihova sigurnost i doprinos timu, zaključuje Dan Merkley.

O esportu i spajanju digitalnog i fizičkog svijeta u kombiniranim natjecanjima na MFF-u je govorio i Vlad Marinescu, predsjednik Međunarodne esport federacije

- Esport je zajednica i ekosustav koji povezuje tehnologiju, inteligenciju i vještinu te na zabavan način potiče suradnju ljudi različitih kultura i jezika. Naša je odgovornost pripremiti ljude za budućnost – da budu sretni, društveni, ali i produktivni. Esport nije samo zabava, već i prilika za razvoj karijera – od streamera i organizatora događaja do programera i kreatora igara. Ključno pitanje je kakvu budućnost želimo oblikovati – kako ćemo komunicirati i što će nam biti važno. Tijekom pandemije COVID-19 vidjeli smo koliko se promijenio način funkcioniranja sporta i društva. Nastupi bez publike pokazali su koliko je važna energija ljudi. Slično se događa i u esportu – igrači koji su navikli igrati od kuće često se suočavaju s pritiskom kada nastupe pred publikom. To je vještina koju treba razvijati. Javna izvedba donosi drugačiju razinu emocije i autentičnosti.

- Zato su ovakvi događaji važni – okupljaju ljude, potiču interakciju i razvoj socijalnih vještina. Ravnoteža između videoigara i stvarnog života izuzetno je važna. Iako digitalni svijet postaje sve privlačniji, ljudi i dalje trebaju međusobnu interakciju. Djeca koja odrastaju u digitalnom okruženju često nemaju razvijene društvene vještine, i zato ih moramo poticati na komunikaciju uživo. Ne znamo kakva će točno biti budućnost – možda čak nalik onoj iz The Matrix – ali ono što nas čini ljudima jest međusobna povezanost. Istodobno, treba biti realan – nije lako spojiti sve svjetove. Igrač Counter-Strike možda neće poželjeti igrati laser tag, kao što ni MMA borac koji igra Mortal Kombat neće lako prihvatiti stvarnu borbu. Upravo u tim izazovima leži prostor za razvoj novih modela poput Phygitala, kaže Vlad Marinescu.