Unitpick

Hrvatski startup razvija alat koji pomaže IT firmama i agencijama da konačno vide gdje gube novac

Igor Lišinski
Promo
VL
Autor
Večernji.hr
27.04.2026.
u 16:59

Za razliku od klasičnih alata za upravljanje projektima, UnitLook fokus stavlja na poslovnu stranu projekata  omogućujući tvrtkama da u realnom vremenu vide koliko vremena troše na pojedine zadatke, kako to utječe na budžet i koji projekti donose profit, a koji stvaraju gubitak

Dok IT sektor i digitalne agencije bilježe rast, iza kulisa se krije problem o kojem se rijetko govori , a to je činjenica da velik broj tvrtki zapravo nema jasan uvid u stvarnu profitabilnost svog rada.

Prema iskustvu iz industrije, značajan dio vremena (više od 30%) odlazi na neplanirane zadatke, promjene zahtjeva i lošu koordinaciju timova  što često dovodi do gubitaka koji ostaju nevidljivi.Upravo na tom problemu radi hrvatski tim koji stoji iza platforme UnitPick, razvijajući rješenje koje objedinjuje upravljanje zadacima, praćenje rada i analizu projekata u jednom sustavu.

Njihov proizvod, UnitLook, namijenjen je prvenstveno malim i srednjim IT tvrtkama te agencijama koje se svakodnevno suočavaju s izazovima poput kašnjenja projekata, nepreciznog praćenja radnih sati i sve češćeg “scope creepa”, odnosno situacije u kojoj klijenti traže više nego što je inicijalno dogovoreno.

“Većina timova koristi više različitih alata kako bi pratili svoj raspored. Obično je jedan za zadatke, drugi za praćenje vremena, treći za komunikaciju. Problem je što se podaci ne povezuju pa menadžeri zapravo nemaju stvarnu sliku poslovanja“, poručuje Igor Lišinski, osnivač UnitPicka.

Za razliku od klasičnih alata za upravljanje projektima, UnitLook fokus stavlja na poslovnu stranu projekata  omogućujući tvrtkama da u realnom vremenu vide koliko vremena troše na pojedine zadatke, kako to utječe na budžet i koji projekti donose profit, a koji stvaraju gubitak.

Platforma koristi i elemente umjetne inteligencije kako bi prepoznala neefikasnosti u radu timova, upozorila na potencijalna kašnjenja projekata i pomogla u donošenju boljih poslovnih odluka. Ideja za razvoj alata nastala je iz vlastitog iskustva rada na projektima gdje je nedostatak jasnog uvida u rad i troškove često dovodio do neplaniranih gubitaka. Poseban naglasak stavljen je na jednostavnost korištenja i brzu implementaciju što je čest izazov kod kompleksnijih sustava, ali i na fleksibilnost koja omogućuje prilagodbu različitim tipovima timova.

Osim razvoja vlastitog SaaS proizvoda, UnitPick paralelno radi i na implementaciji prilagođenih rješenja te primjeni umjetne inteligencije u poslovne procese klijenata.

“Naš cilj nije samo ponuditi još jedan alat, nego pomoći tvrtkama da donose bolje poslovne odluke na temelju stvarnih podataka,” ističu iz tima.

U trenutku kada tvrtke sve više traže načine za povećanje efikasnosti i profitabilnosti  i pritisak je sve veći, ovakva rješenja omogućuju bolju kontrolu projekata i resursa te postaju ključna prednost nužna za održivo poslovanje.

Platforma je trenutno dostupna tvrtkama u regiji koje žele bolje razumjeti svoje projekte i optimizirati poslovanje.

Ključne riječi
startup Unitpick

