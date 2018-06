Srbija otvara zatvor iz kojeg se neće moći pobjeći

Ubojstva iz zasjeda, dizanje automobila u zrak, pucanje iz automobila ili skutera, otmice, milijunske iznude… To je bila slika Srbije devedesetih godina prošlog stoljeća koja je kulminirala ubojstvom premijera Zorana Đinđića 2003. godine. Tada je provedena policijska akcija Sablja u sklopu koje je privedeno 11.665 osoba povezanih s organiziranim kriminalom te se mislilo da je pitanje organiziranog kriminala riješeno na dulje vrijeme. Mir je kratko trajao te su pucnjave u srbijanskim gradovima ponovno postale gotovo svakodnevne te sve mnogima sliči na krvave devedesete godine. Procjenjuje se kako je u posljednjih nekoliko godina u Srbiji ubijeno stotinjak osoba koje imaju mafijaški potpis. Posebno zabrinjava što se obračuni događaju često i na javnim mjestima kada su ugroženi i slučajni prolaznici.

Sukobi klanova

– Najviše obračuna, posebno kada je Beograd u pitanju, ima veze s kriminalnim klanovima iz Crne Gore. Vlasti u Srbiji odlučile su sumnjivim osobama iz Crne Gore zabraniti ulaz u Srbiju. To se radi bez ikakve najave i ljudi koji se nađu na tom popisu, to doznaju tek na granici kada ih vrate. Navodno, na tom popisu ima oko 300 imena i on se redovno dopunjuje, rekao je novinar emisije S.O.S. na O2 televiziji Darko Jevtić.

Beogradski novinar Aleksandar Miladinović kaže kako pokušaji policije da statistikom dokažu da se uspješnije nego prije bore sa stopom kriminaliteta često bivaju demantirani novim ubojstvima kao i da se u početku sve objašnjavalo sukobom crnogorskih dilerskih klanova – kavačkog i škaljarskog.

– Ipak, ispostavilo se da u Beogradu ne pucaju samo Crnogorci. Mediji pišu o sukobima u okružju Luke Bojovića, zemunskog klana, njegove obitelji. Ubijaju se i pripadnici navijačkih skupina, s različitim motivima – najčešće onih koji nemaju nikakve veze s nogometom i navijanjem, već prije s kontrolom tržišta narkotika i novca. Surove egzekucije imaju sve sofisticiranije modele. Ovog je proljeća nekoliko zločina u Beogradu izvršeno sa skutera, u prolazu. Tehnike ubojstava dodatno pokazuju da je Srbija ušla u novu fazu života podzemlja, kaže Miladinović.

Foto: gradnja.rs

Najsuvremeniji zatvor regije

U takvim uvjetima u Srbiji se radi na proširenju zatvorskih kapaciteta tako da je uz prije desetak godina dograđeni dio zatvora „Zabela“ kod Požarevca nazvan „Alcatraz“, gdje kaznu služe najokorjeliji kriminalci, izgrađen i novi zatvor u Pančevu iz kojega je bijeg također nemoguć. Prema pisanju beogradskog Telegrafa, taj zatvor, kada za nekoliko mjeseci bude pušten u funkciju, bit će najsuvremeniji zatvor u regiji. U njemu će kazne služiti 500 okorjelih kriminalaca. Ovaj zatvorski kompleks sastoji se od 10 zgrada koje su ograđene dvostrukim redom ograde pokrivene desetinama termovizijskih kamera najnovije generacije. Uz bodljikave žice, teška vrata, naoružane stražare, debele rešetke i sličan inventar zatvor u Pančevu imat će i svoje radionice, sportska igrališta, stomatološku ordinaciju.