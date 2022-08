Ove dvije invazivne vrste izazvale su štetu od 16 milijardi dolara!

Prema novoj studiji skupine europskih znanstvenika objavljenoj prošlog tjedna u časopisu Scientific Reports samo su dvije invazivne vrste u svijetu izazvale štetu od 16 milijardi dolara. I to od štete na usjevima pa do pada električnih mreža. Pri tome su najviše štete izazvale u Europi. Studija je mjerila štetu nastalu od 1986. pa do 2020. s naglaskom na vodozemce i reptile. Pa su tako vodozemci izazvali štetu od 6,3 milijarde, reptili 10,4 milijarde, a mješovite vrste 334 milijuna dolara.

Dvije vrste koje su izazvale najviše štete su sjevernoamerička žaba bukača, Lithobates catesbeianus te smeđa šumska zmija, Boiga irregularis. Svih ostalih 18 promatranih vrsta izazvalo je štetu od 'tek' 600 milijuna dolara. Spomenute žabe i zmije izazvale su šest, odnosno 10,3 milijarde dolara štete.

Pri tome je sjevernoamerička žaba bukača najviše štete izazvala u Europi. Riječ je o vodozemcu koji može narasti do 1 kg težine, a spominje je se i u prošlogodišnjem našem akcijskom planu o putovima unosa invazivnih stranih vrsta spontanim širenjem. Tamo se kaže kako se 'vodozemci, tj. američka žaba bukača (Lithobates (Rana) catesbeianus) smatra izrazito teškom za iskorijeniti. Metode koje se koriste su lov najrazličitijim načinima (zamkama, mrežama, ostima, puškama) te korištenje biocida.' Smeđa šumska zmija također je periodično gost novinskih članaka zbog svojeg masovnog pojavljivanja u nekim dijelovima Sredozemlja.

Pa se tako o njezinoj 'invaziji' na Ibizu pisalo prije desetak godina. Ta se vrsta nekontrolirano razmnožila po pacifičkim otocima poput Marijanskih otoka i Guama kamo su je donijeli američki vojnici u Drugom svjetskom ratu. Namnožile su se u tolikom broju da su masovnim puzanjem na stupove električne struje u potrazi za jajima i gušterima izazivale pad električne mreže.

Po svijetu su se ove vrste razmnožile zbog nelegalne trgovine životinjama koju se, navodi Soto koji je doktorand na Sveučilištu Južna Bohemia u Češkoj, mora jače staviti pod kontrolu jer postaje glavni kanal za širenje invazivnih vrsta globalno.

