Toplinski val u Sredozemnom moru prijeti opstanku ekosustava

Visoke temperature diljem Europe ovaj su mjesec potaknule morski toplinski val u Mediteranu koji bi u narednim tjednima mogao opustošiti ekosustave i dovesti do nestanka niza vrsta, upozoravaju znanstvenici.

Ekstremna vrućina proteklih tjedana uzrokovala je šumske požare i dovela do tisuća smrti diljem Europe, no visoke temperature ne štete samo životu na kopnu.

Topliji zrak zajedno s promjenjivim morskim strujama i stabilnom površinom mora ugrijao je obalne mediteranske vode za nekoliko stupnjeva iznad prosječne temperature koja iznosi između 24 i 26 stupnjeva u ovo doba godine.

More između španjolskih Baleara i talijanske obale je 5 stupnjeva toplije nego u isto vrijeme prošle godine, objavila je u petak španjolska meteorološka agencija AMET, upozorivši da će temperature oko španjolske obale biti za 3 do 4 stupnja više najmanje do sredine kolovoza.

Vlasti u Cabo de Gati, na jugoistoku zemlje, izvijestile su kako je tamo u ponedjeljak zabilježena najviša temperatura mora u posljednjih deset godina – 28 stupnjeva.

Morski toplinski valovi, daleko manje istraženi nego oni kopneni, sve su češći zbog klimatskih promjena te stvaraju dodatni pritisak na ekosustave već pogođene pretjeranim izlovom ribe i zagađenjem plastikom.

Oceanolog Jean-Pierre Gattuso rekao je za Reuters da je temperatura mora u blizini francuskog grada Nice 25. srpnja iznosila 29.2 stupnjeva, što je za 3.5 stupnja više nego istoga dana prošle godine.

"Ovo je apsolutni rekord od najmanje 1994., a vrlo vjerojatno i prije toga“, kazao je.

"Oceani i mora su neka vrsta spužve za toplinu“, objašnjava Gattuso. Morski toplinski valovi pogađali su Mediteran i od 2015. do 2019., dovodeći do nestanka morskog života, navodi studija španjolskog Instituta za maritimne znanosti.

No, upozorava Gattuso, "ovaj put su duži i magnituda im je viša“, najavivši propadanja ekosustava u kolovozu.

