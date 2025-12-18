Isprobali smo kineski mobitel s ludo dobrim zumom na koncertu Urbana: Rezultati su prilično impresivni

Da smo u nekoj alternativnoj stvarnosti u kojoj se 2019. nije dogodila američka zabrana poznatom kineskom brendu, Huawei Pura 80 Ultra vjerojatno bi danas bila onaj jedan "prsten" koji vlada svima ostalima. Ali, umjesto da se sada bori za epitet najboljeg mobitela na svijetu, Huaweiju preostaje da radi na potencijalno najboljim kamerama. Upravo su kamere najveći adut Huawei Pura 80 Ultre. Kinezi su uspjeli složiti vjerojatno najjaču telefoto kameru na tržištu pametnih telefona. Inovativno rješenje s dvjema zamjenjivim lećama impresivnih specifikacija – s optičkim zumom od 3,7 te čak 9,4 – koje koriste jedan fotosenzor putem pomične prizme pokretane mikromotorićem, doista je impresivno.

Pura 80 Ultra najjači je i najskuplji model iz Huaweijeve serije Pura (nekadašnje serije P) koja je ponajviše posvećena kvalitetnim fotografijama. Huawei 80 Ultra u Hrvatskoj stoji čak 1599 eura što je cjenovno stavlja uz vrh najskupljih Android i iPhone mobitela. Ipak, tu je i Huawei Pura 80 Pro koja stoji 1199 eura. Ultra je sve najbolje od onog što je Huawei uspio složiti, osjeti se to i u samoj masi uređaja koja teži čak 233,5 grama (Pura 80 Pro teži 219 grama), pa je čak i malo teži od iPhone 17 Pro Maxa (233 grama).

Foto: Danijel Lijović

Ovo je veliki uređaj, ali dizajnom dotjeran do elegancije unatoč monolitskom trokutu stražnjih kamera koje poprilično strše na isturenom postolju. Čak i kada se stavi zaštitna maska, i dalje vidljivo strše, iako mi to i nije toliko smetalo. Jednostavno, ovaj uređaj jest kamera oko koje je posložen ostatak mobitela. Što se tiče rasporeda kamera, u najvećem krugu zdesna u špici kuta nalaze se dva telefoto objektiva koji pružaju čak 129 posto veći optički zum nego lanjski model Pura 70 Ultra. Dolje lijevo je moćna glavna kamera od 50 megapiksela koja ma veliki 1-inčni foto senzor s promjenjivim otvorom blende (f/1.6–f/4.0) i rekordnih 16 stupnjeva dinamičkog raspona.

Foto: Danijel Lijović

Ovaj objektiv propušta puno svjetla i omogućuje vam odlične fotografije i po danjem svjetlu i u noćnim uvjetima. I gore je još ultraširoka kamera od 40 megapiksela specijalizirana za panorame. Obožavat ćete fotografirati ovim mobitelom. Bilo da snimate selfieje, portrete, široke kadrove na putovanjima, koncerte ili želite zabilježiti bilo koju situaciju. Glavna kamera ima jedan od najvećih fotosenzora na tržištu i hvata puno jasnih detalja i oštrine. Boje djeluju prirodno i iako današnji mobiteli koriste puno tehnologije u obradi, ovdje se to ne doima izvještačeno ni pretjerano. Čak i kada pobliže pogledam fotografije na računalu, oštrina fotografije jako se dobro drži. Kamere se većinom izvrsno snalaze i u noćnim uvjetima, pogotovo snimate li glavnim objektivom, kao i telefoto lećom.

Fotografije snimljene mobitelom Huawei Pura 80 Ultra

Zapravo, telefoto kamera je ovdje glavna zvijezda. Ovo je prvi mobitel koji je uspio isporučiti dvostruki telefoto objektiv koji automatski zamjenjuje leće ovisno o tome koliko zumirate. A ovdje možete zumirati jako puno. Uživao sam u šetnji Zagrebom tijekom koje sam nasumice fotografirao neke detalje na većoj udaljenosti. Recimo ispred Branimir centra snimio sam sitne detalje na vrhu zgrade u Strojarskoj. Na Zrinjevcu sam maksimalnim zumom uhvatio znak za zabranjeno hodanje po travi pored klizališta, a snimao sam s ceste, na gore lijevom kadru snimljenom ultraširokom kamerom ne možete taj maleni znak niti uočiti.

Foto: Danijel Lijović

Evo i jedna serija fotografija iz Berlina s pogledom na slavni televizijski toranj s Alexanderplatza. Rezultati su prilično impresivni, pogledajte koliko se jasnih detalja vidi na kupoli. Tek pri maksimalnom uvećanju na dolje desnom kadru se vidi gubitak oštrine i tu je AI obrađivanje fotografije otišlo malo i predaleko u peglanje i izoštravanje, ali i ta postprodukcija izvrši svoju svrhu i dobijete iskoristivu fotografiju.

Foto: Danijel Lijović

Sa Savske ceste uhvatio sam i dio uništene unutrašnjosti visokih katova izgorenog Vjesnikova nebodera (te kadrove možete vidjeti gore u galeriji). Na istoku Zagreba snimao sam toranj toplane, na prvoj gore lijevoj fotografiji gotovo da čak i ne vidite toranj - taj je kadar snimljen ultraširokom kamerom, a potom se na sljedećim kadrovima vidi sve veća uvećanja i to bez puno gubljenja oštrine čak i na visokim zumiranjima.

Foto: Danijel Lijović

Na konferenciji CARNeta u Francuskom paviljonu iz zadnjeg sam reda uspio snimiti portrete govornika Borisa Radanovića. Doista je impresivno koliko se čistih kadrova može uhvatiti i uz veća zumiranja. Evo na sljedećoj fotografiji gore lijevo vidite pozicije s koje sam fotografirao govornika (bio sam u zadnjem redu), a ova dolje desno je maksimalno zumiranje gdje se jasno vidi gubitak oštrine, ali se kadar nije posve raspao.

Foto: Danijel Lijović

Testirao sam kameri i u uvjetima koji su obično među najtežima za jedan mobitel - fotografirati koncert u zatvorenom prostoru pod umjetnim svjetlom, većinom u mračnim uvjetima. To su zahtjevni uvjeti i za SLR fotoaparate s kvalitetnim objektivima, a kamoli za mobitele. Snimao sam koncert Radioheada u Berlinu i koncert domaće grupe Urban&4 u zagrebačkoj Areni. Pogledajte u sljedećoj galeriji kako su mi ispale fotografije s Urbana.

FOTO Koncert Damira Urbana u zagrebačkoj Areni snimljen mobitelom Huawei Pura 80 Ultra

Očekivao sam da će biti dobrih fotografija, ali sam se bome i iznenadio koliko je moćno djelovao zum i da mi je baš puno fotografija dosta dobro i dosta oštro ispadalo. Čak bi detalji bili i oštriji kad se malo više zumira (između 7x i 10x), a opet da se ne pretjera sa zumom. I to nisam fotografirao tik ispred pozornice iz "photo pita", odakle obično snimaju profesionalni i akreditirani fotoreporteri, nego sam snimao sa tribine! Fotografije s tog Urbanovog koncerta pogledajte u sljedećoj galeriji. Ima tu i ponekog zamućenog dijela, pogotovo kod pokreta Urbana, Gibonnija ili nekog od članova benda, ali obzirom na udaljenost, rasvjetu i najobičnije snimanje iz ruke, ovo su dosta impresivni rezultati.

Samo nekoliko dana ranije snimao sam i koncert Radiohead u Berlinu u još većoj dvorani. Tamo sam isto bio na tribini, ali na puno većoj udaljenosti od kružne pozornice koja je bila smještena u sredini partera, za razliku od Urbanove koja je bila na mojoj strani tribine. Također, na Radioheadu je bilo puno manje svjetla i reflektori su raspršivali obojeno svjetlo u maglici koja zapravo odmaže u fotografiranju. Stoga su i rezultati na fotografijama manje impresivni jer nisam mogao toliko zumirati bez raspadanja detalja. Ipak, i ovdje imam i kvalitetnih fotografija, pogotovo kada se uračuna s koje velike udaljenosti sam snimao. Također, čini mi se da je u ovom slučaju zumiranje bolje uspijevalo tijekom snimanja videa. Ovdje na fotografijama se kod većim zumiranja dosta primjećivala automatska dodatna obrada fotografija i pretjeranje izoštravanje kadrova. Kako je sve to izgledalo pogledajte u sljedećoj galeriji.

Koncert Radiohead u Berlinu snimljen mobitelom Huawei Pura 80 Ultra

Čini mi se da je i video snimljen glavnom kamerom vrlo dobar i stabilan, s dobrim zvukom. Podijelit ću niže u tekstu i videa s koncerata Urbana i Radioheada. Selfie kamera je isto dosta dobra po danjem svjetlu, a i u noćnim uvjetima, iako će se uz manje umjetnog svjetla malo zamućivati kadar. Slično je i sa ultraširokom kamerom koja se u rubovima kadra neće raspadati po danjem svjetlu, ali u noćnim uvjetima će davati 'mekše' fotografije i gubiti oštrinu. Ekran dijagonale 6,8 inča s rezolucijom 2848×1276 piksela također je svijetla točka Pure 80 Ultre, ima promjenjivu stopu osvježavanja do 120 Hz i vršnu razinu svjetline do 3000 nita. Tu je i čvrsto staklo ekrana (druga generacija Kunluna) za bolju zaštitu od ogrebotina i oštećenja. Cijeli uređaj doima se vrlo čvrstim i kao da je izrađen od kvalitetnih materijala. No unutra ipak nisu sve vrhunske specifikacije koje smo znali imati u Huawei mobitelima.

Poznato je da ovaj kineski brend s vlastitom proizvodnjom čipseta kasni za ostatkom Android konkurencije koja ima pristup Qualcommovim procesorima. Pura 80 Ultra koristi Kirin 9020 iz Huaweijeve vlastite tvornice, ali taj je još na 7-nanometarskoj arhitekturi čipova dok je konkurencija nekoliko generacija ispred (3nm). To znači da, što se tiče performansi, Pura 80 Ultra nije u rangu s top Android konkurencijom, a kada mobitel dolazi uz visoku cijenu koja premašuje 1500 eura, to postaje još uočljivije. Između ostalog ne podržava 5G mrežu.

Baterija kapaciteta 5170 mAh je dobra. Iako je dio kineske konkurencije otišao puno dalje u toj kategoriji, ovdje će solidno potrajati i u drugom danu korištenja. Uz umjerenije korištenje ulazio sam i u treći dan bez dodatnog punjenja, ali većinom bih maksimalno uspijevao izvući oko 5 sati ili malo više od 5 sati uključenog ekrana. Punjenje ide dosta brzo, a pohvalno je da u kutiji dolazi i punjač (100W) što je danas, nažalost, prava rijetkost. Za pola sata napunilo mi se 74 posto baterije, a za punih 100 posto trebalo mi je 48 minuta što je sasvim dobro, a podržava i snažno bežično punjenje (80W) koje potraje oko sat vremena.

Što se softvera tiče, nastavlja se priča koja sad već traje više godina – Huawei se potpuno prebacio na svoj operativni sustav Harmony OS i korisničko sučelje EMUI 15 koje i dalje podsjeća i na Android, ali bez izravnog pristupa Googleovim servisima. Tijekom godina našlo se više zamjenskih rješenja kako na Huaweijeve mobitele možete instalirati i gotovo sve Googleove i druge popularne američke aplikacije (recimo Gspace aplikacija). Sada je to još jednostavnije s aplikacijom GBox, unutar koje se mogu pronaći i Google Play i cijela lepeza Googleovih aplikacija.

To uglavnom dosta dobro radi, a aplikacije se mogu izvući i direktno na ekran, no nema garancija da će to uvijek funkcionirati. Također, primijetio sam da se odjednom u cijelom tom procesu našlo i gomila reklama unutar aplikacija i servisa što pričinjava gnjavažu. Treba pratiti ažuriranja aplikacija unutar GBox servisa. Probao sam instalirati i Google Wallet aplikaciju, ali mi to nije uspjelo iako prikaže 'aplikaciju'. Ovdje nema pristupa Google Payu, nego treba koristiti aplikaciju Huawei Novčanik.

Foto: Danijel Lijović

PLUSEVI

Odlične kamere

Sjajne mogućnosti zumiranja

Lijep dizajn i kvalitetni materijali

Odličan ekran i zvučnici

Visoka razina vodootpornosti

Dobra baterija

MINUSI

Nedostatak izravnog pristupa Googleovim servisima

Visoka cijena

Slabiji čipset u odnosu na top Androide

Puno reklama unutar servisa i aplikacija