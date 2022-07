Bio je inspiracija za film 'Jurski park', a sada se tvrdi: Postojale su tri vrste T-rexa

Nedavno su znanstvenici pokrenuli još jednu raspravu o T-rexu, moćnom grabežljivcu koji je filmskom zvijezdom postao davno prije negoli je snimljen "Jurski park".

U časopisu Evolutionary Biology objavljen je rad u kojem trojica znanstvenika tvrde da je životinja koju znamo kao Tyrannosaurus rex možda bila razdvojena u tri posebne vrste, odnosno da su se tadašnjom Zemljom uz T-rexa kretali i Tyrannosaurus imperator te Tyrannosaurus regina. Pogađate – car i carica.

Nije paleontolog

– Ovaj će rad vjerojatno zatresti zajednicu paleontologa i javnosti koja se toliko navikla na starog dobrog T-rexa – rekao je Gregory Paul, jedan od autora ovog kontroverznog rada. Dakle, Paul i drugi kreću od poštovanja prirodne hijerarhije, Tyrannosaurus je genus koji može sadržavati više vrsta.

Do sada je jedina poznata vrsta bila Tyrannosaurus rex. Pa onda koriste činjenicu da ne postoji konsenzus oko toga što zapravo definira vrstu. Također, može biti i razlika unutar vrste zbog križanja s drugim vrstama. Daleko je teži zadatak s izumrlim vrstama poput dinosaura jer nema DNK, čija analiza znatno olakšava istraživanje. Kod dinosaura imate tek kosti.

Sam Tyrannosaurus rex otkriven je 1902. godine i nasljednik je brojnih manjih tiranosaura. Ponajviše se njegovi fosili pronalaze u planinskoj formaciji Hell Creek u Americi, staroj 66 milijuna godina, gdje su očuvani dokazi zadnjih nekoliko milijuna godina postojanja dinosaura na području današnjih država Montana, Wyoming te Južna i Sjeverna Dakota.

Paul i kolege tvrde da je priča o Tyrannosaurus rexu utemeljena samo na dva tada pronađena fosila te se trajno usadila u kolektivnu memoriju bez pomnijeg proučavanja. Da bi potom početkom 90-ih godina prošlog stoljeća znatno napredovale metode istraživanja te se pronašao velik broj novih fosila koji su otkrivali kako postoje razlike, od robusnih životinja do onih bitno gracioznijih. Neki su znanstvenici priznavali da je to pomalo neobično, a drugi da je to tek dokaz razlika između mužjaka i ženki. Ali bilo je i onih koji su tvrdili kako se zapravo radi o više različitih vrsta unutar istog genusa.

Paulu predbacuju da zapravo nije paleontolog, no ne mogu mu ne priznati iskustvo jer je autor ili suautor više od 30 znanstvenih radova iz tog područja. I u njima nije jednom predložio novu klasifikaciju vrsta dinosaura unutar istog genusa, s većim ili manjim stupnjem prihvaćenosti u znanstvenoj zajednici. Također, upravo je njegov rad bio inspiracija za Michaela Crichtona i tvorce filmskog serijala "Jurski park".

Tiranosaurima se bavi od 2010. i koncentrira se na istraživanje nekoliko anatomskih značajki koje je tražio u ukupno 38 fosiliziranih primjeraka – relativne proporcije femura te prisutnost ili odsutnost dva reda prednjih zubi u donjoj čeljusti koji nalikuju dlijetu. Iste su značajke potražili i kod nekih drugih vrsta s većim brojem pronađenih ostataka poput Allosaurusa. I došli su do zaključka da se kod Tyrannosaurusa primjećuje dosta široka varijacija tjelesnih proporcija, što bi sugeriralo da se radi o više vrsta.

Od 38 fosila njih 26 moglo se smjestiti u tri vrste, jedna robusna s dva reda prednjih zuba te jedna robusna i jedna lakša s jednim redom istih zubi. Uz činjenicu da je vremenski raspon između postojanja svih ostataka dovoljno dug, to bi bilo dovoljno da se zaključi da postoje zapravo tri vrste Tyrannosaurusa.

Prvi se pojavio Tyrannosaurus imperator, koji se onda podijelio u Tyrannosaurus rexa i Tyrannosaurus reginu. Nalazište u Hell Creeku pokazalo je, primjerice, da je postojalo više vrsta Triceratopsa. To bi se trebalo pokazati i u slučaju Tyrannosaurusa želi li Paul da njegova teorija postane prihvaćenom.

Stotinu sačuvanih uzoraka

Jasno je da ima i znanstvenika koji nisu skloni prihvatiti Paulovu teoriju. Dr. Thomas D. Carr s fakulteta Carthage proveo je 2020. najopsežniju analizu više od 40 pronađenih ostataka Tyrannosaurus rexa. Nije mogao pronaći sličnosti s Paulovom analizom, jer među ostacima koje je Paul analizirao ima i onih koji su gotovo savršeni, pogotovo kada se radi o lubanjama.

– Na takvim bi se primjercima lako morale uočiti različitosti kao temelj za teoriju o različitim vrstama, no Paul to nije uspio – ističe dr. Carr. Drugi će naprosto reći da su tek dvije značajke u najproučavanijem dinosauru svih vremena jednostavno premalo. A onda je tu i činjenica da je Tyrannosaurus rex svjetska zvijezda pa mijenjati percepciju o njemu traži doista jake temelje. Problem je i mali uzorak. Sačuvanih fosila Tyrannosaurus rexa tek je oko stotinu.

Ukupno je živjelo oko dvije i pol milijarde tih predatora

Tyrannosaurus rex svakako je najkarizmatičnija vrsta dinosaura koja se šetala Zemljom pa i milijunima godina nakon što je nestala izaziva pozornost. Ne samo svakim novim pronalaskom ostataka nego i drugim nepoznatim činjenicama vezanima za njihovo postojanje. Primjerice, u travnju prošle godine proveden je znanstveni rad o tome koliko je zapravo uopće bilo divovskih predatora na Zemlji.

U studiji je zaključeno da ni u jednom trenutku nije bilo manje od 1300 odraslih jedinki, a nikada više od 328.000. Raspon je dosta širok, no točan je u omjeru 97,5 posto, tvrde znanstvenici u tom radu, koji je objavljen u Scienceu. Prema tom radu, ukupno je u povijesti postojalo čak oko dvije i pol milijarde Tyrannosaurus rexa. Jer, istodobno je prosječno postojalo 20.000 T-rexa čiji se rod razvukao na 127.000 generacija tijekom 2,4 milijuna godina koliko su postojali. Dakako, brojka zbog spomenutog raspona može biti i bitno veća.

