Legendarni prevarant otkriva da su samo dva podatka dovoljna da vam netko ukrade identitet

Prema njegovu životu napisana je knjiga, snimljen filmski hit “Uhvati me ako možeš” (“Catch Me If You Can” ) koji je režirao veliki Steven Spielberg s hollywoodskom zvijezdom Leonardom DiCaprijem u glavnoj ulozi, a jedinstven životopis bio je i tema predstave na Broadwayu te popularne televizijske serije. Osim njegova načina života, specifičan je bio i način na koji je legendarni američki prevarant i krivotvoritelj Frank Abagnale (68) pobjegao iz zatvora nakon što je osuđen na ukupno dvanaest godina zatvora.

Pomagao je i američkoj vladi u hvatanju prevaranata Napisao knjigu o prevarantima i metodama kojima se danas služe kako bi ukrali nečiji identitet ili novac. "Ako ste na Facebooku, ovo morate zapamtiti - nikome nikada ne recite gdje i kojeg datuma ste rođeni", istaknuo je Frank Abagnale. Naglasio je da su samo ta dva podatka dovoljna, i to u 98% slučajeva, da bi vam netko ukrao identitet.

U knjizi Abagnale daje savjete korisnicima kako se zaštititi od današnjih prevaranata, piše Yahoo.

Između ostalog, naglašava da nikome ne odajete osobne ili financijske informacije, te da odmah provjerite osobu s kojom komunicirate. Nikada, kaže, ne vjerujte osobama koje tvrde da su 'ispred tržišta' i da vam mogu osigurati višestruki povrati investicije.

Nadalje, savjetuje korisnicima da ne drže sve svoje osobne podatke u oblaku ili na jednom prijenosnom računalu. Prenesite datoteke na vanjski tvrdi disk, kaže. Abagnale kaže da se ne bi trebali javljati na pozive s nepoznatog broja telefona ili ako se javite, bolje je ništa ne govoriti jer bi vas netko mogao snimiti. Ako pak tražite partnera putem aplikacija za upoznavanje provjerite ga, njegovo zaposlenje, fotografije...a sve kako bi bil sigurni da vas neće prevariti.

Frank Abagnale stvorio je karijeru uspješnog konzultanta za sigurnost, a zarađuje i držeći predavanja o svom neobičnom životnom putu.

