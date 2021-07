[FOTO] NASA-in helikopter oborio rekord! Pogledajte fotografije u boji koje dolaze s Marsa

Misija na Marsu protječe odlično, javlja NASA. Mali helikopter Ingenuity, koji je ta svemirska agencija poslala na Mars, svakim svojim letom ruši vlastite rekorde.

Ingenuity je oborio rekord preletjevši 625 metara u dvije minute i 46 sekundi te se spustio na područje koje se naziva Séítah, a do kojeg bi bilo gotovo nemoguće doći roverom Perseverance.

Pritom je helikopter uspio napraviti i seriju fascinantnih fotografija u boji koje prikazuju neobičan okoliš i planine Marsa.

Za let 9 ključna je bila adaptacija plana leta kroz smanjenje brzine na ključnim mjestima spuštanja u sam krater. Iako je to produljilo vrijeme leta, pomoglo je da uklonimo pogreške koje su mogle dovesti do pogrešaka u pozicioniranju helikoptera. Također smo prilagodili neke detaljne parametre navigacijskog algoritma koje do sada nismo dirali, pojasnili su iz NASA-e.

Kako bi pomogli helikopteru da preleti neravan teren, inženjeri u NASA-i izradili su računalne simulacije koje su predviđale što bi se moglo dogoditi ako promijene neku naredbu helikopteru.

Misija se nastavlja u krateru Jezero iz kojeg će se Ingenuity ''javiti'' tijekom ovoga tjedna.