Zvone Boban nije ostao dužan, evo što je poručio Milanu nakon otkaza!

Trakavica se oko završetka angažmana bivšeg kapetana Hrvatske Zvonimira Bobana nastavlja. Svi talijanski mediji koji su početkom tjedna pisali da je Boban dobio otkaz na mjestu sportskog direktora Milana, odnosno šefa nogometnih operacija, u subotu su se raspisali o činjenici da je taj otkaz uručen pismom koje je Bobanu poslao predsjednik uprave kluba Ivan Gazidis.

To nije Milanov način

U pismu je, navode iz Gazzette, Bobanu objašnjeno da je dobio otkaz zbog svojih komentara u intervjuu za spomenutu tiskovinu. Kao što već vjerojatno i znate, Boban je direktno i oštro kritizirao Gazidisa zato što mu je ovaj dogovarao dovođenje njemačkog maga Ralfa Rangnicka (61) iza leđa.

– Do prije nekoliko dana mislio sam da su priče o dvjema dušama unutar kluba neistina, ali činjenica da govorimo o tome svakako nije dobra. Razočaravajuće je što se sve događa u trenucima dok momčad napreduje i kada se vidi naporan rad trenera Piolija. Napraviti to bez upozorenja potez je bez poštovanja i elegancije, to nije Milanov način, barem ne ono čega se mi sjećamo – rekao je tada vidno zgroženi Boban.

Gazidis održao sastanak

Uoči utakmice protiv Genoe (ne zna se hoće li se održati) ovog tjedna je u Milanellu igrače došao posjetiti Ivan Gazidis, iz bliskih izvora ističe pouzdani Gianluca Di Marzio. Inače je posjet igračima bio običaj Maldinija i Bobana, no ovog je puta Englez s južnoafričkom putovnicom i grčkim podrijetlom bio taj, iz očitih razloga. Nakon treninga održao je desetominutni govor koji je počeo razgovorom o situaciji s koronavirusom te prevencijskim savjetima, a zatim je govorio o situaciji s Bobanom i Maldinijem te potvrdio njihov odlazak. Gazidis je igračima rekao da i dalje postoji poštovanje između njega i Bobana, odnosno Maldinija, ali isto tako i naglasio da se punom parom radi na dovođenju Rangnicka.

Tko je taj Ralf Rangnick i zašto je to, barem prema Gazidisu, čovjek koji će gotovo sigurno u Milanu zamijeniti sve? Neće zamijeniti samo Bobana, čak ne ni Bobana i Maldinija, već Bobana, Maldinija i Piolija po uzoru na menadžerski model u Engleskoj. Ukratko, u trenerskim je vodama od 1983. godine, s Leipzigom je aktivno, možda i najaktivnije sudjelovao u usponu od četvrte do prve njemačke lige, Salzburg je pomogao dovesti do apsolutne dominacije u Austriji te zapaženih rezultata u Europi, da bi od ljeta 2019. ostao raditi pod nadležnosti nogometnog sektora Red Bulla na funkciji glavnog čovjeka sporta i nogometnog razvoja. Radio je u New York Red Bullu te u RB Brasilu, ali i dalje ima velike uloge u Leipzigu i Salzburgu.

Bild je otkrio da Rangnick već naveliko uči talijanski u ovim poznim godinama. Gazidis će dobiti čovjeka koji će kupovati samo mlado i jeftino, a ne čovjeka koji želi “spoj mladosti i iskustva” kao Boban.

Milan kao Sjeverna Koreja

A talijanski mediji danas su objavili i prve reakcije Bobana nakon otkaza. Bivši vatreni kapetan Milan je usporedio sa Sjevernom Korejom.

- Nisam znao da smo u Sjevernoj Koreji. Moj intervju je pravno besprijekoran, a do njega je došlo nakon mnogih pitanja koja su ignorirana - rekao je Boban te dodao:

- S Rangnickom su imali dogovor u prosincu. Želim mu svu sreću svijeta, ali su me barem morali obavijestiti o tome.