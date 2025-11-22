Naši Portali
NBA

Zubac odličan u pobjedi, Harden podsjetio na najbolje dane

NBA: Los Angeles Clippers at Orlando Magic
Mike Watters/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.11.2025.
u 22:05

Nakon samo 20 minuta igre Harden je već bio na preko 30 koševa

U sklopu NBA lige ove subote košarkaši Los Angeles Clippersa su upisali uvjerljivu gostujuću pobjedu, svladali su Charlotte sa 131-116.

Međusobni su dvoboj ove dvije momčadi dočekale s istim omjerom, imale su po četiri pobjede i 11 poraza. Klub iz Los Angelesa je došao do petog slavlja i to najviše zahvaljujući razigranom Jamesu Hardenu koji je kraj utakmice dočekao s čak 55 poena. Nakon samo 20 minuta igre Harden je već bio na preko 30 koševa.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!

Uz to je Harden ostvario sedam asistencija, a za tri poena je gađao odličnih 10-16. Ukupni Hardenov šut je bio 17-26.

Hrvatski centar Ivica Zubac također je odigrao jako dobru partiju. Na parketu je proveo 30 minuta, a postigao je 18 poena uz šest asistencija, devet skokova i jednu izgubljenu loptu. Imao je odličan šut iz igre od 9-12. Zubac je bio drugi strijelac svoje momčadi.

Prvi strijelac domaćeg sastava bio je Kon Knueppel s 26 poena, dok je LaMelo Ball uz 18 poena ostvario sedam asistencija i četiri skoka.
Ključne riječi
James Harden Ivica Zubac Los Angeles Clippers

