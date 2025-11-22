U pričama o NBA Europe prvi put spomenuto ime Hrvatske čiji klubovi o tome zasad mogu samo sanjariti

Kako piše vrlo čitani košarkaški portal BasketNews, novi poslovnog modela NBA lige uskoro će se obrušiti na europsku košarku. Naime, NBA planira 2027. godine pokrenuti NBA Europe, poluotvorenu ligu s 12 stalnih klubova plus četiri mjesta stečena natjecateljskim zaslugama.

Jedna od njih pripast će momčadi Fibine ​​Lige prvaka (Basketball Champions League), dok će preostala tri doći iz europskih domaćih liga. Trenutačno NBA cilja na 12 stalnih tržišta: London, Manchester, Rim, Milan, Barcelonu, Madrid, Pariz, Lyon, Berlin, München, Atenu i Istanbul.

Ovo su gradovi koji odgovaraju omiljenom profilu NBA lige: velika populacija, snažan komercijalni potencijal, globalna vidljivost i sposobnost ugostiti proizvod NBA kalibra.

Ono što ostaje nejasno su ta tri mjesta za kvalifikacije u domaću ligu. Još nema službenog popisa ili užeg izbora, čak ni naznaka o tome koje bi ih zemlje mogle dobiti.

Stoga, BasketNews detaljnije proučava koje domaće lige zapravo imaju smisla za NBA Europe - a koje postoje samo u teoretskom "što ako" području.

Struktura NBA Europe naglašava transparentan proces temeljen na zaslugama u kojem bi se prvaci ili najbolji igrači iz najjačih europskih nacionalnih liga kvalificirali godišnje - potencijalno putem izravnih pobjeda ili play-in turnira.

Ovaj pristup ima za cilj oživjeti domaća natjecanja, koja su, kako je primijetio generalni direktor NBA Europe George Ayvazoglu, izgubila velik dio svog prestiža u posljednja dva ili tri desetljeća.

Odabir će vjerojatno dati prioritet ligama s visokom konkurentnom kvalitetom, produkcijom talenata i usklađenošću s ciljanim tržištima NBA-e: Španjolskom, Francuskom, Italijom, Njemačkom, Velikom Britanijom, Grčkom i Turskom. Manja tržišta bi se s vremenom mogla pridružiti kasnije tijekom faza širenja.

A kad su u pitanju manja tržišta, a to Hrvatska svakako jest, dogodilo se da je u tim pričama o NBA Europe po prvi put spomenuta Hrvatska. A to je učinio zamjenik povjerenika NBA lige Mark Tatum koji je ovo kazao za Sports Business Journal:

- Ako ste u Litvi, ako ste u Srbiji, ako ste u Hrvatskoj, ako ste klub na tim tržištima, mi želimo da svaki tim ima priliku igrati u našoj ligi.

Za razliku od Srbije ili Litve, koje su košarkaške sile, Hrvatska to nije pa ne znamo kako je Lijepa Naša dospjela na jezik Marka Tatuma no lijepo je za čuti da nas se u košarkaškom svijetu još uvijek netko sjeća. Inače, rane odluke vezane uz NBA Europe temelje se na ekonomiji i potencijalu rasta a ne na tradiciji ili strasti navijača.

- Ako neki nisu uključeni na početku, to je zato što ćemo početi sa 16 momčadi. Ali lako mogu vidjeti da taj broj raste, omogućujući drugima da se pridruže kasnije, rekao je Ayvazoglu za L'Equipe nešto što će se dopasti ljudima koji pokušavaju spasiti Cibonu.

Očekuje se da će nadmetanje za klubove sudionike NBA Europe početi početkom 2026., a naknade za proširenje procjenjuju se između 500 milijuna i milijardu američkih dolara.

Realno, ovog časa, najveći favoriti za popunjavanje triju upražnjenih mjesta su nacionalne lige ovih triju zemalja - Španjolska, Francuska i Turska. Grčka nije u igri jer NBA ne želi klub izvan Atene a Izrael jer leži na politički vrlo trusnom području.

I zato su od Makabija i Hapoela, Amerikancima zanimljiviji nogometni klubovi koji mogu formirati svoju košarkašku sekciju. Poput Borusije Dortmund ili pak dvaju nizozemskih klubova Feyenoorda i Ajaxa. Uostalom, evo što je Mark Tatum rekao na temu:

- Brendovi poput Reala, Barce, Man Cityja, PSG-a i AC Milana igraju košarku. To zvuči prilično uvjerljivo. Jer to su klubovi koji nude vrhunski sportski sadržaj globalno, ne samo u Europi. Relevantan je u Aziji, relevantan je u Americi jer neki od brendova s ​​kojima razgovaramo imaju ogromnu globalnu publiku.