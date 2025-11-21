Naši Portali
DO 18 GODINA

Hrvatska domaćin Europskog košarkaškog prvenstva: Evo u kojim će se dvoranama igrati

Split: Košarkaši igrali "našminkani" u znak podrške Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
21.11.2025.
u 21:54

Uz sportski dio, Hrvatski košarkaški savez planira organizirati i niz popratnih sadržaja, primjerice stručni seminar za trenere mlađih kategorija

Izvršni odbor FIBA Europe u petak je Hrvatskoj dodijelio domaćinstvo Europskog prvenstva B divizije za košarkaše do 18 godina koje će se održati od 24. srpnja do 2. kolovoza sljedeće godine u Rijeci i Opatiji, objavio je Hrvatski košarkaški savez (HKS).

Utakmice će se igrati u riječkom Zametu te u opatijskoj dvorani Marino Cvetković, uz mogućnost aktiviranja dodatne pomoćne dvorane, ako to FIBA Europe procijeni nužnim.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

"Prvenstvo predstavlja iznimnu priliku za hrvatsku U18 reprezentaciju koja će pred domaćom publikom pokušati izboriti povratak u elitnu A diviziju. Najbolje tri reprezentacije osiguravaju prelazak u viši rang natjecanja, što dodatno povećava važnost turnira.

Uz sportski dio, Hrvatski košarkaški savez planira organizirati i niz popratnih sadržaja, primjerice stručni seminar za trenere mlađih kategorija, košarkaški kamp za djecu te aktivnosti u suradnji s lokalnom zajednicom, uključujući i humanitarne programe.

Veliko košarkaško ljeto na Kvarneru bit će ujedno i važna turistička promocija regije, koja će ugostiti brojne reprezentacije, stručne timove, navijače i ljubitelje sporta iz cijele Europe", objavio je HKS.

Ključne riječi
juniorsko europsko prvenstvo Domaćin Hrvatska europsko košarkaško prvenstvo

