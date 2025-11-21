Naši Portali
NBA EUROPA

Posrnuli engleski velikan sreću traži u novom sportu? Ne bi bio prvi put da uđu u košarku

Europa League - Final - Tottenham Hotspur v Manchester United
Andrew Couldridge/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
21.11.2025.
u 18:23

Za United je to prilika i da dođe do novih prihoda budući da su prošle godine srušili klupski rekord u tom aspektu, a na kraju i dalje poslovali s minusom

NBA Europa tema je koja već neko vrijeme kruži europskim košarkaškim krugovima. Plan je osnovati novu elitnu košarkašku ligu s 12 momčadi od kojih bi njih deset bilo osnivači (liga bi bila poluzatvorenog tipa), a jedno od tržista na koje se cilja je Manchester. Sada The Mirror prenosi riječi predsjednika Talijanskog košarkaškog saveza Giannija Petruccija koji tvrdi kako bi Manchester United mogao biti klub čija će se momčad natjecati u NBA Europi.

- To je nova liga koja će biti dobra za sustav, donoseći resurse i zabavu. Sporazum također nalaže da klubovi moraju sudjelovati i u svojim nacionalnim ligama - rekao je za Corriere dello Sport dodajući da su Crveni vragovi već dali zeleno svjetlo osnivanju košarkaške momčadi.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!

NBA želi iskorstiti sve veću zainteresiranost za košarku u Europi i općenito izvan SAD-a pa će tako osnovati ligu na tržištu vrijednom 44 milijarde dolara (Europi) koje se dosad nije dovoljno iskorištavalo. Upravo je o financijskom aspektu pričao i Petrucci:

- Na tržištu vrijednom 50 milijardi dolara, europska košarka ima komercijalnu vrijednost od samo 200 milijuna dolara. NBA liga je prilika za povećanje konkurentnosti i proširenje baze. Ako je Manchester United, najpopularnija nogometna momčad na svijetu, već rekao da, mora postojati razlog - dodao je.

Za United je to prilika i da dođe do novih prihoda budući da su prošle godine srušili klupski rekord u tom aspektu, a na kraju i dalje poslovali s minusom.

Treba dodati kako ovo ne bi bio prvi put da United uz nogometnu ima i košarkašku momčad. Osamdesetih godina prošlog stoljeća osvojili su naslov prvaka i privlačili oko 1 500 gledatelja u dvoranu. 1988. momčad su kupili lokalni poduzentici i preimenovali ju u Manchester Eagles, a kasnije su ju spojili s Olympic City Giantsima i preimenovali ju u Manchester Giants. Posljednja košarkaška momčad u gradu osnovana je 2024. i nosi ima Manchester Basketball.

Ključne riječi
košarkaški klub Momčad košarka Manchester United NBA Europe

