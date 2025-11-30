Zrinka nakon ispadanja: Trening je najbolji način da se izbace frustracija i bijes

Uvijek nas je zanimalo kako li se osjeća tenisač koji prevali na tisuće kilometara i na nekoj dalekoj destinaciji ispadne u prvom kolu? A tako bi se zacijelo mogla osjećati i Zrinka Ljutić i Leona Popović, hrvatske skijašice koje u američkom Copper Mountainu nisu uspjele izboriti drugu vožnju.

Doduše, za razliku od Leone kojoj je to bila jedina američka utrka u ovom dijelu sezone, Zrinka ima veleslalomsku utrku. Osim što je dan prije bila sedma u svojoj drugoj disciplini, pred Zrinkom su još i dva veleslaloma u kanadskom Tremblantu.

Evo što je Zrinka pak rekla nakon što je u završnom sektoru prvog laufa "haklala" kolac i to nakon što je odlično krenula i imala vrlo dobra prolazna vremena.

- Jako sam se dobro osjećala na snijegu i bilo je to moje najbolje skijanje ove sezone ali samo do te tehničke pogreške koja je rezultirala kašnjenjem na sljedeća vrata i haklanjem. U tom trenutku mi je bilo jako žao no već je to iza mene. To je slalom - pokušavala je Zrinka relativizirati kiks kako ju ne bi traumatizirao.

No, nakon te pogreške dugo je sjedila a potom je neraspoložena otišla u "hospitality".

- Nije mi sjelo jer sam super skijala. Kada se to dogodi bude i razočaranje. No, sezona je duga i ja uopće ne sumnjam da ću se vratiti.

Kod Leone je bila drugačija priča. Dobro se skijala na treninzima no nije to uspjela prenijeti na utrku. Je li možda imala neku vrstu povratničke treme jer ipak se vraća iz teške ozljede?

- Na treninzima sam se odlično osjećala, čak i na zagrijavanju prije utrke. No, nisam to uspjela prenijeti na utrku. Bila sam u grču što je rezultiralo sporim skijanjem. Treba mi još malo vremena da se ufuram u sve i ja vjerujem da ću uspjeti pokazati dobro skijanje i na utrkama.

Zanimljivo je da su se cure, nakon prvotnog šoka, odmah bacile na posao. Odradile su, po riječima direktora reprezentacije Vedrana Pavleka, odličan trening slaloma.

- Najbolji način da se prijeđe preko lošeg rezultata ili ispadanja jest trening jer tako se sva ta frustracija i bijes izbace i tako dobijem potvrdu da skijam dobro i da se ne moram brinuti - kazala je Zrinka Ljutić.























