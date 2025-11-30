Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 136
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠTETA

Zrinka Ljutić odustala drugu slalomsku utrku u nizu: Napravila je kobnu pogrešku pred sami kraj

Alpine Skiing: Stifel Copper Cup
Michael Madrid/REUTERS
VL
Autor
Hina
30.11.2025.
u 19:32

Zrinka je imala startni broj 3 i krenula je jako dobro niz stazu, da bi u zadnjem sektoru "zajahala" jedna vrata i ispala. Ljutić je aktualna osvajačica malog kristalnog globusa u slalomu, a u Leviju i Gurglu skupila je 40 bodova

Hrvatske skijašice Zrinka Ljutić i Leona Popović ostale su bez plasmana u drugu vožnju slaloma Svjetskog kupa u Copper Mountainu u Coloradu, dok vodi nepobjediva Amerikanka Mikaela Shiffrin. 

Zrinka je imala startni broj 3 i krenula je jako dobro niz stazu, da bi u zadnjem sektoru "zajahala" jedna vrata i ispala. Ljutić je aktualna osvajačica malog kristalnog globusa u slalomu, a u Leviju i Gurglu skupila je 40 bodova.  

Popović je u Gurglu došla do prvih 9 bodova ove sezone, što joj je bila velika motivacija nakon ozljede i operacije koljena. U Coloradu se nije snašla na američkom snijegu te je zaostala 3.95 sekundi za vodećom Shiffrin, što je bilo nedovoljno za prvih 30. 

Shiffrin je uspjela postići najbolje vrijeme u svih pet vožnji slaloma ove sezone, a vodi ispred Švicarke Wendy Holdener (+0.28) i Austrijanke Katharine Liensberger (+0.69). 

Druga vožnja je u 21 sat. 
Ključne riječi
Leona Popović Skijanje Zrinka Ljutić

Komentara 1

Pogledaj Sve
FR
Framenews
21:17 30.11.2025.

Svaki start je već jedan usjeh.Doći prva u cilj nije uvjek okrunjena pobjedom.Kroz poraze stvaramo velike uspjehe.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja