Zrinka Ljutić odustala drugu slalomsku utrku u nizu: Napravila je kobnu pogrešku pred sami kraj

Hrvatske skijašice Zrinka Ljutić i Leona Popović ostale su bez plasmana u drugu vožnju slaloma Svjetskog kupa u Copper Mountainu u Coloradu, dok vodi nepobjediva Amerikanka Mikaela Shiffrin.

Zrinka je imala startni broj 3 i krenula je jako dobro niz stazu, da bi u zadnjem sektoru "zajahala" jedna vrata i ispala. Ljutić je aktualna osvajačica malog kristalnog globusa u slalomu, a u Leviju i Gurglu skupila je 40 bodova.

Popović je u Gurglu došla do prvih 9 bodova ove sezone, što joj je bila velika motivacija nakon ozljede i operacije koljena. U Coloradu se nije snašla na američkom snijegu te je zaostala 3.95 sekundi za vodećom Shiffrin, što je bilo nedovoljno za prvih 30.

Shiffrin je uspjela postići najbolje vrijeme u svih pet vožnji slaloma ove sezone, a vodi ispred Švicarke Wendy Holdener (+0.28) i Austrijanke Katharine Liensberger (+0.69).

Druga vožnja je u 21 sat.