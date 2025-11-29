Zrinka Ljutić napravila pogrešku, 14. je nakon prve vožnje

Novozelanđanka Alice Robinson vodeća je nakon prve vožnje veleslaloma skijašica za Svjetski kup u američkom Copper Mountainu, dok je hrvatska predstavnica Zrinka Ljutić na 14. poziciji sa 1.52 sekunde zaostatka.

Robinson se najbolje snašla na prvoj postavi staze te je na cilj stigla u vremenu 59.03 sekundi, 29 stotinki brže od Šveđanke Sare Hector koja drži drugo mjesto, te 60 stotinki od treće Austrijanke Julije Schieb, pobjednice prvog veleslaloma sezone u Soeldenu.

Ljutić je napravila jednu veću pogrešku u sredini staze koja ju je koštala najvećeg dijela zaostatka kojega ima.

Druga vožnja na programu je od 21.30 sati