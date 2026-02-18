Naši Portali
DAN ODLUKE

Zrinka Ljutić ide po olimpijsku medalju, evo kad i gdje je možete pogledati

Dražen Brajdić
18.02.2026.
u 06:00

Zrinka Ljutić ima startni broj 11, Leona Popović 31, a Pia Vučinić niz stazu će krenuti s brojem 74. Prva vožnja je u 10, druga pak u 13.30 sati

Dan uoči današnje olimpijske slalomske utrke (prva vožnja u 10, druga u 13.30 uz prijenos na HTV 2) iz tabora hrvatske ženske skijaške reprezentacije nije bilo izjava. Uostalom, najave su ionako mukotrpniji dio medijskog istupanja sportaša pa ih valja i razumjeti jer Zrinka Ljutić, Leona Popović i Pia Vučinić zacijelo i ne znaju što bi to novoga mogle reći a da nisu rekle prije nekoliko dana. Uostalom, najbolje je da njihovi nastupi pričaju za sebe jer tada se ima o čemu diskutirati. A mi izvjestitelji hrvatskih medija, ali i malobrojni hrvatski navijači, i dalje se nadamo nekoj novoj lijepoj priči. Doduše, možda je više izgleda za takvo što bilo u veleslalomskoj utrci jer slalom je svojevrstan rulet i onaj koji želi osvojiti olimpijsku medalju mora se “baciti na glavu”. A to u tehnički najzahtjevnijoj disciplini znači biti spreman i na ispadanje.

Uostalom, dovoljno vam je prisjetiti se što se u muškom slalomu dogodilo Norvežaninu Atleu Lieu McGrathu, koji je imao prednost od 59 stotinki i trebao se spustiti dolje, čak i bez većeg rizika, i neka od medalja bila bi njegova. No špure na stazi učinile su svoje, čovjek je zahaklao kolac i ode mast u propast. Po kombinacijskom slalomu i ovaj pojedinačni mogao bi biti kraći nego obično.

– Kombinacijski je trajao samo 43 sekunde, no ja se svakoj utrci veselim i uistinu ću dati sve od sebe pa što bude – kazala je nakon veleslalomskog 17. mjesta Zrinka Ljutić, slalomska pobjednica Svjetskog kupa za prošlu sezonu.

U toj prošloj sezoni, njezin veći dio, nije bilo Leone Popović, koja se vraća nakon teže ozljede:

– Meni su ovo treće Igre. Na prvima sam se ozlijedila, druge su bile pod koronavirusom i sve je bilo kaotično. Ovo mi je poznat teren, no nakon što smo došli ovamo nakratko, nemam kompletan dojam Olimpijskih igara. Ipak, to jest malo posebniji osjećaj i u njemu treba uživati. Što se pak tiče moje sezone, bilo je uspona i padova, njih više, pa nemam većih očekivanja. No utrke me vesele.

Uz njih dvije, hrvatske boje danas će u 10 sati na stazi Tofana braniti i 16-godišnja Pia Vučinić, za koju Zrinka kaže da ima lijepu perspektivu.
Zrinka Ljutić Pia Vučinić Leona Popović ZOI 2026.

