PRAVA LUDNICA

Drama u pozadini borbe za ulazak u HNL, ovo se nikada u povijesti nije dogodilo...

Autor
Edi Džindo
18.02.2026.
u 07:00

Budući da će samo onaj najbolji drugoligaš moći pronaći svoje mjesto u HNL-u, pred nama je izrazito uzbudljiva utrka s četiri podjednaka kandidata

Utrka za plasman u HNL ove sezone prava je ludnica! Dok u prvom rangu hrvatskog klupskog nogometa bodovna razlika između prvoplasiranog (Dinamo) i četvrtoplasiranog kluba (Varaždin) iznosi 16 bodova, u drugom rangu, odnosno Prvoj NL ta je razlika samo tri boda. Prvoplasirano Dugopolje ima 33 boda, drugoplasirana Cibalia i trećeplasirani Rudeš 32 boda, a četvrtoplasirani Karlovac 30 bodova. Iza nas je 18 odigranih kola, a do kraja sezone preostalo je još 15 kola.

Budući da će samo onaj najbolji drugoligaš moći pronaći svoje mjesto u HNL-u, pred nama je izrazito uzbudljiva utrka s četiri podjednaka kandidata. Nikad u povijesti drugog ranga hrvatskog nogometa nismo imali baš ovako bodovno napetu utrku u kojoj imamo čak četiri potpuno legitimna pretendenta, ali i još poneke koji bi se u preostalih 15 kola mogli priključiti vrhu, poput Sesveta i Dubrave (i jedni i drugi po 26 bodova). Primjerice, prošle je sezone razlika između prve četiri momčadi na ljestvici u drugom rangu iznosila osam bodova, pretprošle sezone 16 bodova, a prije tri sezone 11 bodova.

Ključne riječi
Karlovac Rudeš Cibalia Dugopolje HNL

