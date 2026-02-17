'Htjeli su me izbaciti s Igara zbog veličine grudnjaka': Kontroverza o kojoj danas bruji svijet

BBC-jeva komentatorica i bivša skijašica reprezentacije Velike Britanije zamalo je izbačena sa zimskih olimpijskih igara jer joj je veličina grudnjaka bila prevelika, piše britanski The Sun. Četverostruka olimpijka Chemmy Alcott otkrila je da je na zimskim igrama 2010. u Vancouveru doživjela veliki skandal nakon što se utrkivala sa slomljenim rebrima.

To se dogodilo zato što je zaštitna oprema, u kombinaciji s njezinim 'Wonderbraom', privukla pozornost organizatora. Kontroverzni slučaj je prijetio da će uništiti njezin nastup, ali Alcott se na kraju stvarno natjecala, samo bez zaštitne opreme koja je izazvala svu tu buku. Njezine izjave postale su viralne, pa su tako pri vrhu google trendinga što se tiče zimskih igara.

Govoreći u podcastu The Sports Agents, Alcott je rekla: 'Otišla sam u Vancouver na utrku sa slomljenim rebrima. Liječnici reprezentacije Velike Britanije bili su zabrinuti pa su me poslali na izradu sintetičke ploče za prsni koš. Slučajno sam tog dana nosila 'Wonderbra', pa je pločica bila puno veća od moje uobičajene veličine.'

- Kad sam pokušala utrkivati se u njemu, zabranili su ga jer nije pravilno propuštao zrak radi aerodinamike. Pomislila sam: 'Slomljena su mi rebra i ne želim se ponovno ozlijediti, a sada imam ovu ploču za prsa koja je praktički spremna za Lady Gagu u kostimu!'

Organizatori su presudili da prevelika zaštita nije u skladu s propisima zbog problema s protokom zraka - što je značilo da je Alcott bila prisiljena odustati od nje prije natjecanja. No unatoč drami, ipak se pojavila u Vancouveru, natječući se u svih pet disciplina alpskog skijanja na svojim trećim uzastopnim olimpijskim igrama.