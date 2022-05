Zoran Milanović: Ja sam hajdukovac, to je 70-ih bilo teže, nego navijati za Zvezdu

Ja sam hajdukovac pa sam malo subjektivan, ali sam prije svega predsjednik. Stadioni moraju biti mjesta zabave i mira. Vlada mora urgirati. Kad se vlada odluči i popije tabletu za hrabrost, onda će se i Torcida i ostali klubovi prema tome drugačije postaviti. Stadioni nisu mjesta remećenja mira, ako imaš takvu energiju, odi treniraj boks. Policija je trebala biti pripremljenija. Kako su došli u situaciju da policajac puca vatrenim oružjem? Postoje gumeni meci, rekao je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović on slučaju koji je rasplamsao razne rasprave u državi.

- Ja kad sam baš gorio za Hajduk, on je bio jak klub iz malog grada i nikad nije tražio razloge svog neuspjeha. Nikad nisu imali taj pritisak da su žrtve. Igrali su, pobjeđivali. To je veliki klub, ne tražiš razloge izvan sebe. Pola Zagreba su Dalmatinci i Hercegovci, i ja jedan od njih. Jedini sam u razredu bio hajdukovac. To nije lako. Bilo je sedamdesetih lakše navijati za Zvezdu - dodao je pa otkrio hoće li u četvrtak biti na Poljudu.

- Vidjet ću hoću li ići na finale Kupa, ne znam što ću tamo u ovoj klimi. Zvali su me iz Hajduka, ali i iz Dinama na proslavu titule, no bio sam u Ženevi. Došao bih da sam bio tu.

>> Milanović o neredima: