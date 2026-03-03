Dobre vijesti za Dalića: Oporavila se važna karika hrvatske reprezentacije

Momčad Hull Cityja, koju vodi hrvatski trener Sergej Jakirović, poražena je u 35. kolu engleskog Championshipa na gostovanju kod Ipswicha (0:1). Pogodak odluke postigao je Azor Matusiwa u 71. minuti susreta. Jakirovićeva momčad je na petom mjestu prvenstvene ljestvice, sa 60 osvojenih bodova, šest manje od drugoplasiranog Middlesbrougha, odnosno zone koja jamči izravan plasman u Premiership. Vrijedi izdvojiti još jednu zapaženu izvedbu Ivora Pandura na vratima Hull Cityja. Vratar kojeg bi Zlatko Dalić mogao voditi na Svjetsko prvenstvo, istaknuo se s nekoliko sjajnih intervencija, spasivši svoju momčad uvjerljivijeg poraza.

Na početku sezone Championshipa, Hull City je, prema engleskim analitičarima, bio daleko izvan konkurencije momčadi koje bi se trebale boriti za Premiership. Kladionice su čak Tigrove smatrale favoritima za ispadanje, nakon što su se prošle sezone spasili u zadnjem kolu, samo zahvaljujući razlici pogodaka i završili iznad Luton Towna. No, Hull je uživa u izvrsnoj sezoni pod vodstvom Sergeja Jakirovića i povratak u najvišu ligu, prvi put u devet godina, je nadohvat ruke.

Hull je u Suffolk došao s drugim najboljim gostujućim omjerom u Championshipu, pobijedio je pet puta zaredom u gostima - također su neporaženi u četiri gostujuće utakmice protiv protivnika iz top sedam do sada ove sezone (3 pobjede, 1 remi).

No, dobru domaću formu potvrdio je Ipswich koji je ove sezone sjajan na Portman Roadu. Izgubili su samo jednom u 17 domaćih utakmica. Također, Ipswich, uz Stoke, ima najbolju obranu u Championshipu (34 primljena gola).

Ivan Perišić asistirao je u 2:3 gostujućem porazu PSV-a protiv NEC Nijmegena u polufinalu nizozemskog kupa. Naš je reprezentativac asistirao za vodstvo svoje momčadi u 16. minuti. U uvodnim sekundama utakmice, Perišić je nezgodno pao nakon jednog starta, no, srećom, bez posljedica. Bila je to njegova 11. asistencija sezone, uz osam pogodaka u svim natjecanjima.

U prvoj utakmici polufinala talijanskog Kupa, nogometaši Coma kod kuće su remizirali s Interom (0:0). Za domaću je momčad cijeli susret odigrao Ivan Smolčić, baš kao i Petar Sučić s druge strane. Za Como je posljednjih desetak minuta odigrao Martin Baturina. Sjajne su to vijesti i za Zlatka Dalića jer se Baturina vratio nakon ozljede i stanke od jedne utakmice. Bio je to Baturinin 22. nastup za Como ove sezone.