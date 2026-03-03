Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 231
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Merz podržao napade na 'strašni teroristički režim'. Izrael tvrdi da su pogodili iranski nuklearni kompleks
Ovo je 'labirint zla' za Trumpa i Netanyahua kojega pokušavaju srušiti
Hrvatska šalje četiri zrakoplova po svoje državljane u Dubaiju
Ovo su mogući scenariji za kraj rata s Iranom: 'Njihova strategija više nije pobjeda, nego uništavanje Trumpova predsjedništva'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZBORNIK ĆE ODAHNUTI

Dobre vijesti za Dalića: Oporavila se važna karika hrvatske reprezentacije

Serie A - Como v Bologna
ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Autor
Željko Janković
03.03.2026.
u 22:52

Hull City, momčad koju vodi Sergej Jakirović, poražena je na gostovanju kod Ipswicha (0:1). Hull je sada na petom mjestu u Championshipu, a Ivor Pandur opet je imao zapaženu izvedbu...

Momčad Hull Cityja, koju vodi hrvatski trener Sergej Jakirović, poražena je u 35. kolu engleskog Championshipa na gostovanju kod Ipswicha (0:1). Pogodak odluke postigao je Azor Matusiwa u 71. minuti susreta. Jakirovićeva momčad je na petom mjestu prvenstvene ljestvice, sa 60 osvojenih bodova, šest manje od drugoplasiranog Middlesbrougha, odnosno zone koja jamči izravan plasman u Premiership. Vrijedi izdvojiti još jednu zapaženu izvedbu Ivora Pandura na vratima Hull Cityja. Vratar kojeg bi Zlatko Dalić mogao voditi na Svjetsko prvenstvo, istaknuo se s nekoliko sjajnih intervencija, spasivši svoju momčad uvjerljivijeg poraza.   

Na početku sezone Championshipa, Hull City je, prema  engleskim analitičarima, bio daleko izvan konkurencije momčadi koje bi se trebale boriti za Premiership. Kladionice su čak Tigrove smatrale favoritima za ispadanje, nakon što su se prošle sezone spasili u zadnjem kolu, samo zahvaljujući razlici pogodaka i završili iznad Luton Towna. No, Hull je uživa u izvrsnoj sezoni pod vodstvom Sergeja Jakirovića i povratak u najvišu ligu, prvi put u devet godina, je nadohvat ruke.

Hull je u Suffolk došao s drugim najboljim gostujućim omjerom u Championshipu, pobijedio je pet puta zaredom u gostima - također su neporaženi u četiri gostujuće utakmice protiv protivnika iz top sedam do sada ove sezone (3 pobjede, 1 remi).
No, dobru domaću formu potvrdio je Ipswich koji je ove sezone sjajan na Portman Roadu. Izgubili su samo jednom u 17 domaćih utakmica. Također, Ipswich, uz Stoke, ima najbolju obranu u Championshipu (34 primljena gola).

Ivan Perišić asistirao je u 2:3 gostujućem porazu PSV-a protiv NEC Nijmegena u polufinalu nizozemskog kupa. Naš je reprezentativac asistirao za vodstvo svoje momčadi u 16. minuti. U uvodnim sekundama utakmice, Perišić je nezgodno pao nakon jednog starta, no, srećom, bez posljedica. Bila je to njegova 11. asistencija sezone, uz osam pogodaka u svim natjecanjima.

U prvoj utakmici polufinala talijanskog Kupa, nogometaši Coma kod kuće su remizirali s Interom (0:0). Za domaću je momčad cijeli susret odigrao Ivan Smolčić, baš kao i Petar Sučić s druge strane. Za Como je posljednjih desetak minuta odigrao Martin Baturina. Sjajne su to vijesti i za Zlatka Dalića jer se Baturina vratio nakon ozljede i stanke od jedne utakmice. Bio je to Baturinin 22. nastup za Como ove sezone.
Ključne riječi
Martin Baturina Sergej Jakirović Championship Engleska Italija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!