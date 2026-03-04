Protiv Dinama će igrati bauštelci, vodoinstalateri... Pala opaka najava:'Bit će nas tisuću na jugu!'

Danas ćemo tek drugi put u povijesti Hrvatskog nogometnog kupa svjedočiti nastupu četvrtoligaškog kluba u četvrtfinalu natjecanja. Nakon što je to uspjelo Vinogradaru u sezoni 2014./2015., ove je sezone nakon senzacije protiv Istre 1961 u osmini finala ta rijetka prilika zasluženo pripala Kurilovcu, klubu koji se natječe u 3. NL-u Centar, odnosno četvrtom rangu hrvatskog nogometa. Izazov za klub iz istoimene velikogoričke četvrti ne može biti veći; gostovanje na Maksimiru kod zagrebačkog Dinama (18 sati, MaxSport 2). U povodu ovog povijesnog dana za Kurilovec razgovarali smo s trenerom seniorske momčadi Senadom Harambašićem te predsjednikom kluba Draženom Vujnovićem.

– Osjećam se dobro uoči utakmice. Riječ je o velikom izazovu, pa je pritom prisutno i određeno iščekivanje. Fokus je kod svih pojačan, posebno zbog velikog medijskog interesa, a energija među igračima je drukčija – osjeti se i veća napetost. Dok smo u svom okruženju i na poznatim terenima, to se još uvijek može kontrolirati. Najveći izazov ipak će biti sam izlazak na Maksimir i taj dio treba prevladati. Budući da će se stadion uskoro srušiti, vjerojatno ćemo biti posljednji amaterski tim koji će tamo zaigrati u natjecateljskoj utakmici – govori nam trener Senad Harambašić, koji je ujedno i voditelj nogometne škole u Kurilovcu.

Predsjednika Vujnovića uspjeli smo dobiti na telefon između brojnih medijskih gostovanja uoči ove utakmice, a i sam je priznao da je to za njega prilično neuobičajena pojava.

– Sve je to novo i neobično, ali i pozitivno, pa se čovjek vrlo lako navikne na ono što je lijepo i pozitivno. Taj naš uspjeh se sada proširio na sve strane i lijepo nam je to doživljavati – započeo je Vujnović, pa se osvrnuo na razdoblje od četiri mjeseca koliko je prošlo od senzacije s Istrom do nadolazećeg dvoboja protiv Dinama:

– Sve se u klubu podignulo. Ljudi su se veselili, zvali i čestitali. No ono što nas najviše veseli je naša nogometna škola. Djeca su se toliko povezala s prvom momčadi da neki seniori čak treniraju s njima, a potom djeca dolaze navijati za seniore – osnovali su i navijačku skupinu Red Boys, navijaju i bubnjaju. Stvorila se izuzetno pozitivna atmosfera. Kada se uz svu tu djecu uključe i njihovi roditelji, formirala se prava mašina – ambijent koji dugo nije bio prisutan u klubu.

Iako je riječ o četvrtoligašu, klub strahovito puno radi na razvoju djece. U nogometnoj školi kluba trenutačno ima više od 300 djece koja se natječu u 15 različitih selekcija. Na njihovu razvoju radi 20 trenera, uključujući i kondicijske trenere, trenere vratara i mentalne trenere. Klub se neprestano trudi pružiti djeci, ali i cijeloj zajednici, što je moguće više.

– Zakotrljala se lijepa poveznica između nogometne škole i seniora. To ćete vidjeti i protiv Dinama. Na put prema Maksimiru kreće pet autobusa iz nogometne škole, a prodano je tisuću gostujućih ulaznica za našu grupu na južnoj tribini. Sama slika te tribine pokazat će koliko cijeloj zajednici i nogometnoj školi sve ovo znači – rekao je Harambašić.

Budući da je riječ o niželigašu i amaterskom klubu, nije čudno da članovi Kurilovca to rade iz ljubavi te da imaju svoje primarne poslove, zanimanja i obveze. Predsjednik Vujnović radi kao vozač kamiona u gradskoj čistoći, trener Harambašić zaposlen je u Gradskoj upravi Velike Gorice, gdje se bavi naplatom i obračunom komunalnih doprinosa, legalizacijom objekata, novogradnjom i projektima. Desni bek Mijo Šarić radi na benzinskoj pumpi, a igrači iz seniorske momčadi rade kao kipari, vodoinstalateri, građevinari... Jedan od članova kadra, Luka Sedlaček, radi kao bankar, a u slobodno vrijeme je strastveni zaljubljenik u kvizove – kao student je svojedobno sa svojom ekipom u emisiji "Potjera" osvojio 77 tisuća kuna. Ipak, bez obzira na sve poslove i obveze, Kurilovec svim tim ljudima ostaje velika strast.

– Svi dečki imaju svoje poslove, škole i fakultete, pa nije lako sačuvati energiju. Ipak, za dan utakmice je većina njih dobila slobodan dan, a neki od njih će odraditi pola radnog vremena, budući da se okupljamo u 13 sati i da naš dan utakmice započinje zajedničkim ručkom. Za pripremu ovakve utakmice igrače nije potrebno posebno motivirati, jer energija dolazi sama od iščekivanja. Samo je bitno ne izgorjeti i sačuvati što više emocija – rekao je trener Kurilovca.

– Svi smo mi u klubu volonteri. Ulažemo sve slobodno vrijeme koje možemo u ovo i dajemo sve od sebe kako bismo nešto napravili. Ovo nije došlo preko noći. U zadnjih sedam godina postupno podižemo razinu nogometne škole i seniorske momčadi. Možemo se pohvaliti time da sada u našoj seniorskoj momčadi igraju dečki koji su ponikli u klubu i da je 90 posto naših igrača s područja grada Velike Gorice. Stvorili smo domaću atmosferu, a to su djeca i roditelji prepoznali. Mi smo jedna velika obitelj – poručio je predsjednik Vujnović.

Za kraj, kako trener Harambašić uopće priprema utakmicu protiv Dinama?

– Odmah sam išao računati neke stvari koje su logične. Dinamu je ovo već 11. natjecateljska utakmica u drugom dijelu sezone, a nama je tek druga jer smo prvu odigrali sada u nedjelju. Okolnosti su kod njih takve da imaju dosta opterećenih igrača koji će morati ući u neku rotaciju, jer ovo im je treća utakmica u sedam dana. Tu možemo doći do nekih spoznaja kako će oni izgledati i kako ćemo se mi postaviti na terenu. Međutim, budimo svjesni situacije, postojala bi velika razlika da Dinamu dolazi klub iz drugog ili trećeg ranga, a mi smo četvrtoligaš. Sa svim tim na umu, kako se mudro postaviti? Prije svega treba osloboditi energiju igrača, da budu rasterećeni, a opet daju maksimum. Oni trebaju uživati u ovoj utakmici. Bitno mi je da se moja ekipa pokaže u najboljem izdanju, kako god taj maksimum na kraju u brojkama ili statistici izgledao.