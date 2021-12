Znate li zašto se 26. prosinca zove Boxing Day? Nema veze s boksom

Tradicija Boxing daya na Otoku stara je desetljećima i uključuje razne sportove. Ove godine probleme stvara korona, no unatoč tome tradicija se nastavlja. U Ujedinjenom Kraljevstvo to je državni praznik od 1871. Naziv nema nikakve veze s boksom, taj dan postao je sinonim za nogomet, iako se igra i kriket, a tu su i utrke konja.

Manchester United za sada najbolji

Nogomet se na taj dan u svim ligama službeno igra od 1958. godine. Iako prva utakmica odigrana je još 1869. godine između Sheffielda i Hallama.

U povijest će biti upisan Boxing day 1963. godine kada je na deset utakmica palo 66 golova, najviše na utakmici Fulhama i Ipswicha, njih 11.

👉🏻 Nunca está de más recordar el Boxing Day de 1963 con 66 goles. Fulham, Ipswich, Blackpool, Forest, Sheffield United, Sheffield Wednesday, Bolton, Blackburn, West Brom, Stoke.



SIMPLEMENTE PREMIER.🔥 pic.twitter.com/S1b1DEkWyV — FÚTBOLWORLD🌍⚽ (@ModricsmoRM) December 24, 2021

Kada se gledaju bodovi osvojeni na Boxing Day na vrhu je uvjerljivo Manchester United sa 67 bodova u 27 utakmica, a slijedi ih Liverpool 50 bodova u 24 utakmice. Bod manje od Redsa imaju Tottenham i Arsenal, dok top 5 s 45 bodova zatvara Chelsea.

Harry Kane će u nedjelju imati priliku ispisati povijest i postati najbolji strijelac na Boxing day. Na vrhu je trenutno Robbie Fowler s devet golova, dok su na osam Alan Shearer, Robbie Keane i Harry Kane.

Foto: David Klein/REUTERS Soccer Football - Carabao Cup - Quarter Final - Tottenham Hotspur v West Ham United - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - December 22, 2021 Tottenham Hotspur's Harry Kane applauds the fans after the match REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: David Klein/REUTERS

Odakle ime "boxing" ako nema veze s boksom?

Boxing Day je dobio ime kada je kraljica Viktorija bila na prijestolju 1800-ih i nema nikakve veze s boksom.Naziv potječe iz vremena kada su bogati spremali darove da bi ih davali siromašnima. Boxing Day je tradicionalno bio slobodan dan za poslugu – dan kada su od svojih gospodara dobili posebnu božićnu kutiju. Sluge bi također odlazile kući na Boxing Day da bi svojim obiteljima dale božićne kutije.

Dan također ima vjerske veze i slavi se kao Dan Svetog Stjepana u Irskoj i Kataloniji u Španjolskoj. U nekim europskim zemljama - poput Mađarske, Njemačke, Poljske i Nizozemske - Boxing Day se slavi kao drugi Božić.

Dijeljenje novca

Crkve su također imale ulogu u stvaranju Dana boksa. Tijekom godine uzimali bi novac od crkvenjaka u obliku zbirke i dijelili ga za Božić.

Mnogi od njih su prikupljeni novac pohranili u kutiju, koju su otvorili na Božić. Novac je potom podijeljen siromasima sljedećeg dana - na Boxing Day.

Danas te kutije nisu toliko popularne. Međutim, neki ljudi izostavljaju dodatni novac za ljude poput papirnatih dječaka i djevojčica u tjednima prije Božića i nazivaju to božićnom kutijom.