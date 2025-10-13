Naši Portali
Znate li da Hrvatska još može ostati bez plasmana na SP? Česi bi morali napraviti nešto nevjerojatno

Varaždin: Hrvatska je s 3:0 pobijedila Gibraltar u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
13.10.2025.
u 11:54

Svjetsko prvenstvo 2026. bit će za Hrvatsku 14. od mogućih 16 velikih natjecanja – propustili smo samo Europsko prvenstvo 2000. u Belgiji i Nizozemskoj te Svjetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi

Hrvatska nogometna reprezentacija matematički još nije osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo 2026., no moralo bi se dogoditi “čudo nad čudima” da “Vatreni” ostanu bez vize za Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko.

Nakon neodlučenog ishoda u Pragu protiv Češke te varaždinske pobjede protiv Gibraltara, uz češki poraz na Farskim Otocima, hrvatska je reprezentacija stigla na korak do službene potvrde plasmana na Svjetsko prvenstvo.

“Vatreni” trenutačno vode na ljestvici skupine L sa 16 bodova, dok je Češka druga s 13 bodova. Farski Otoci imaju 12 bodova, slijede Crna Gora sa šest i Gibraltar koji je bez bodova.

Hrvatsku očekuju još dvije utakmice – 14. studenoga na Rujevici protiv Farskih Otoka te tri dana kasnije u Podgorici protiv Crne Gore. Češka ima za odigrati još samo domaći susret protiv Gibraltara.

Kada bi izabranici izbornika Zlatka Dalića izgubili obje utakmice, a Češka slavila u Olomoucu, obje bi reprezentacije imale po 16 bodova, pa bi o poretku odlučivala razlika pogodaka. Hrvatska je trenutačno na +19, a Češka na +4.

To bi značilo, primjerice, da ako bi Hrvatska izgubila od Farskih Otoka i Crne Gore s po jednim pogotkom razlike, Češka bi morala svladati Gibraltar s čak 14 pogodaka razlike kako bi završila ispred Hrvatske.

Mogućnost da se to dogodi iznimno je mala, gotovo nikakva. Hrvatski se nogometaši, međutim, sigurno neće opustiti u posljednja dva kola jer “Vatreni” love mjesto među nositeljima u ždrijebu, što bi im donijelo lakše suparnike u skupini.

Statističari izračunali koliko Hrvatska sada ima šanse plasirati se na Svjetsko prvenstvo
Varaždin: Hrvatska je s 3:0 pobijedila Gibraltar u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
1/5

Podsjetimo, na ždrijebu skupina za Svjetsko prvenstvo 2026. bit će 12 nositelja. Uz tri domaćina (SAD, Meksiko i Kanadu), status nositelja imat će i prvih devet reprezentacija s FIFA-ine ljestvice. “Vatreni” su trenutačno na rubu te skupine, a glavni suparnik bit će im Njemačka.

Svjetsko prvenstvo 2026. bit će za Hrvatsku 14. od mogućih 16 velikih natjecanja – propustili smo samo Europsko prvenstvo 2000. u Belgiji i Nizozemskoj te Svjetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi.

Bit će to ukupno sedmo svjetsko prvenstvo za  vatrene a na dosadašnjih šest osvojili su tri medalje – srebro (2018.) i dvije bronce (1998., 2024.).
nogomet svjetsko prvenstvo Zlatko Dalić hrvatska nogometna reprezentacija

