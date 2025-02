'Znate, Cannavaro je rekao dobru stvar nakon poraza. Dinamu jako nedostaje nešto iz prošle sezone'

Matjaž Kek bio je redatelj velikog uspjeha Rijeke, krojio je momčad i iskrojio prvaka Hrvatske, prekinuo je niz Dinama na tronu i zasluženo zasjeo na njega. Te sezone 2016./17. uzeo je s Rijekom naslov prvaka i zasluženo ušao u klupske anale pa i danas ima svoje mjesto u srcima navijača riječkog kluba. Današnji izbornik Slovenije nije bio samo trener te šampionske Rijeke, kad god se mijenja trener u Dinamu, spominje se ime Matjaža Keka, no ta 'simbioza' nikad se se nije dogodila. Ipak, Kek i dalje redovno prati sve što se događa u našoj nogometnoj ligi i našim klubovima.

U subotu je Rijeka 4:0 pobjedom nad Dinamom napravila veliki bodovni odmak od plavih koji sada zaostaju sedam bodova.

– Subotnju utakmicu nisam gledao, pratio sam neke utakmice slovenske lige zbog reprezentacije, ali rezultat s Rujevice sve govori – kaže Matjaž Kek, no morali smo mu oponirati. Rezultat ne govori baš sve, Rijeka je mogla pobijediti još i uvjerljivije s obzirom na sve prilike koje je imala u srazu s plavima u tom srazu.

Nepotrebni napadi na Miškovića

– Ako je tako, to je dobro za Rijeku, a jako loše za Dinamo s obzirom na to da su ispali iz Europe pa su fokus usmjerili na prvenstvo. Nnakon ovog poraza u Rijeci plavi više nemaju mnogo manevarskog prostora.

Za veliku većinu nogometne javnosti Rijeka, iako je držala prvo mjesto i prije derbija, nije bila ozbiljan kandidat za naslov prvaka, u prvi plan svi su gurali Dinamo i Hajduk, pogotovo nakon što je ove zime Rijeka prodala Galešića, Pašalića i Smočića.

– Sva ta hajka, buka i negodovanje o tome kako Rijeka funkcionira teško je razumjeti jer Rijeka to radi zadnjih 13, 14 godina. To se neće promijeniti osim ako ne dođe kakav bogati stric i da lovu pa da Rijeka može mirno živjeti i da ne mora prodavati igrače. Ovo je vrlo poznata situacija, igrači su išli u oba smjera, a ljudi koji o svemu odlučuju u klubu nisu budale i zaslužuju više uvažavanja jer se pokazalo da znaju odabrati i prave trenere i igrače. Znaju mogu li prodati Galešića ako već imaju novo rješenje, potvrdilo se da je ta negativa koja se stvorila bila nepotrebna. S druge strane, sad je Rijeka prva i sad mora biti pametna, prije godinu dana je bilo je slično i nije dobro završilo. Sad dolaze odlučujuće utakmice u kojima se igra za trofeje – rekao nam je Kek.

Dojam je da sportski direktor Rijeke Darko Raić-Sudar radi odličan posao, pogotovu kad je riječ o dovođenju igrača.

– Meni se, jer sam trener, sviđa gard stručnog stožera na čelu s Đaleom (Đalovićem, nap.a.), on možda nema iskustva, ali ima energiju, povezao se s igračima. Osim toga u Radeljiću, Čopu, Škoriću i Majstoroviću u momčadi ima i iskustva. Ne možeš samo na mlade računati iako je potrebna energija koju oni donose. Rijeka je izgubila dvije utakmice zaredom, ali nije bilo panike, pa su išli u Osijek kao da se ti porazi nisu dogodili. A sad je opet puna Rujevica, Rijeka ima to jedinstvo navijača, stožera i igrača, a to može biti presudno. S druge strane, u Maksimiru su očito nervozni, a na Poljudu nesigurni. Svi u Rijeci pak, ne bih pritom isticao samo Raić-Sudara nego i trenera i njegov stožer, vidio sam ih u nekoliko situacija, jako su dobro povezani, imaju jako dobru energiju i vjeruju jedni drugima. Iako te igrače nije lako voditi, jer to su imena s težinom, uz predsjednika, dobar skauting, Raić-Sudara i Čulinu oni rade odlično. Tako Rijeka funkcionira u svojim boljim i lošijim danima, ima svoj smjer.

Ima još puno utakmica do kraja, može li Rijeka na kraju do naslova prvaka?

– Može, ako pogledate tu stabilnost i situaciju u ovom trenutku HNL-a, za mene je Rijeka favorit, malo ispred Hajduka.

A Dinamo?

– Velika očekivanja nose i velika razočarenja. Znate, dobro je rekao Fabio Cannavaro nakon poraza na Rujevici, svi te slave nakon što pobijediš Milan, tada si najbolji, a nakon poraza od Rijeke odjednom si najgori. Međutim gdje je sad odgovornost igrača? Lako je pokazati prstom na Bjelicu ili Jakirovića, pa sad na Cannavara, ali trebalo bi malo preispitati tu 'silnu' odgovornost samih igrača. U Dinamu se nisu naviknuli da u ovom trenutku prvenstva zaostaju sedam bodova, a više nisu u u Europi, u Ligi prvaka. Za Dinamo su sljedeće dvije utakmice izuzetno važne – kazao je Matjaž Kek i nastavio o maksimirskom klubu:

Tada su se svi mobilizirali

– U Dinamu po meni nedostaje energija koja bi sve to skupa dizala. Sjetite se prošle sezone, Dinamo je isto zaostajao, ali onda su se svi mobilizirali. Stekao sam dojam da nedostaje ljudi koji bi znali opipati puls Maksimira. Gledajte, Dinamo je odigrao odlično u Europi, prije toga je uzeo dvostruku krunu. A sad je Dinamu nedostajala dodatna energija koja bi skupila sve snage kako bi se u subotu uspješno prošla Rijeka. Toga nije bilo, a sad im to treba da bi protiv Osijeka i Hajduka napravili željeni rezultat, bez toga će teško nešto postići – zaključio je Matjaž Kek.

Slovenski iskusni stručnjak (63) koji jako dobro poznaje stanje u hrvatskom nogometu sve je dobro detektirao i zapravo je dao smjernice za put kojim bi Dinamo trebao hitno krenuti jer, kako kaže, plavi manevarskog prostora više nemaju. Očito je drukčija kemija u svlačionici Rijeke i Dinama, trojica trenera koja su vodila plave očito su prevelike promjene za momčad koja nije izbalansirana, a izgleda i da nema tu 'kemiju' koja je potrebna za prave rezultate kakve u maksimirskom klubu očekuju.