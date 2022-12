"Zmajčeki" u Draženovu domu iskoristili jače figure i slomili otpor borbenih "vukova"

U taktičkom nadmudrivanju dvojice kandidata za sljedećeg izbornika hrvatske muške košarkaške reprezentacije Jurica Golemac je sa svojom momčadi (90:78) nadjačao je Josipa Sesara. No, da nije tako bilo bi veliko iznenađenje jer Cedevita Olimpija ovog je časa značajno jača momčad od Cibone. Kako po tržišnoj vrijednosti svojih igrača tako i po talentu individualaca.

A jedan od takvih je američki bek Joshua Adams koji je zabio 19 koševa, jedan manje od krilnog centra Amara Alibegovića (20) dok je razigravač Yogi Ferrell upisao osam asistencija.

- Ovo je i realan odnos snaga između ovih momčadi. Cedevita je momčad slagana za Eurokup i ta njihova individualna kvaliteta došla je do izražaja. Teško se bilo braniti od Ferrella, Adamsa, Omića koji je dominirao u reketu. A kada smo išli pomagati na njemu, iz tih situacija oni su dolazili do laganih šuteva. A zabili su nam 12 trica. Mi smo se držali 27-28 minuta, duže nismo uspjeli. No, ne mogu biti nezadovoljan. Oni su sastav za vrh ABA lige a mi smo momčad u nastajanju - kazao je Cibonin trener Josip Sesar koji je komplimentirao kolegi na klupi suparnika:

- Golemac se sjajno pripremio za ovu utakmicu. Rekao bih i da ima bolju momčad od Budućnosti, također kandidata za vrh, protiv koje smo igrali prošli tjedan. Jednostavno sam to tako osjetio na terenu.

A Golemac je pak kazao sljedeće:

- Nije to za nas bila laka utakmica jer Cibona nam je cijelo vrijeme puhala za vratom. Igrali su domaćini odlično, pametno, brzo i čvrsto. Konačni rezult jest 12 koševa u našu korist, no odvojili smo se tek tijekom posljednje četvrtine. Čestitke mojim igračima ali i Ciboni na prikazanoj igri.

Dok su cibosi, u posljednjoj četvrtini, promašivali onih šest trica, gosti iz Ljubljane gradili su prednost, ponajprije preko Adamsa ali i Alibegovića. A u tim trenucima na parketu je bio povratnik iz ozljede Lovro Gnjidić, hrvatski reprezentativac koji je s dva atraktivna i precizna dodavanja podsjetio na svoj potencijal. U sastavu Ljubljančana rekovalescent je i centar Karlo Matković (5 koševa, 2 skoka), još jedan hrvatski reprezentativac i igrač od kojeg izbornik Aco Petrović u predkvalifikacijskim utakmicama u veljači puno očekuje.

Za Cibonu, koja je ostala na tri pobjede najviše su zabili krilni-centar Lovro Mazalin (22 koša, 5 skokova) i branič šuter Sven Smajlagi (19 koševa) a oni će, baš kao i njihovi suigrači, motore morati upregnuti i u nedelju u zagrebačkom gostovanju kod Furnira. Nakon toga, čeka ih u srijedu u Zagrebu utakmica osmine finala Ćosićeva kupa protiv Splita, potom dvoboj HT Premijer lige protiv Škrljeva te (za devet dana) gostovanje u Beogradu kod FMP-a. Ohrabrujuća vijest za trenera Sesara jest što se u stroj vraća povremeni slovenski reprezentativac Blaž Mesiček (bek šuter) a neki od ovih susreta bit će prilika i za vraćanje u formu nedavno pridošlog rekovalescenta Domagoja Vukovića (krilni-centar).

Cedevita Olimpiju pak čeka utakmica Eurokupa s Ulmom a potom u nedjelju veliki derbi, u Stožicama, s beogradskim Partizanom.