Zlatko Dalić oduševljen pobjedom: Ti dečki su mi donijeli pozitivnu glavobolju!

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić pronašao je dobitnu formulu za Dance i ostvario pobjedu 1:0, iznimno vrijednu. Ne samo da se "probije led" u Ligi nacija nego i da se momci napune samopouzdanjem.

- Moram čestitati dečkima na pobjedi i istina, bila su to različita poluvremena. Bila je to sjajna utakmica u drugom poluvremenu s naše strane. Sad ostaje još ta utakmica protiv Francuza... Još jednom, čestitke dečkima - praktički u dahu je izbornik izjavio za Novu TV.

Zanimljivo, uoči utakmice rekao je da neće početi s Marcelom Brozovićem, ali ne samo da je počeo, nego je Interova zvijezda igrala ponovno svih 90 minuta.

- Jednostavno, on može. Nije problem kad igra i kad ima energiju, a kaže da ima. Ne treba ga mijenjati. Trči 12 do 13 kilometara svaku utakmicu i njemu to nije problem, mnogo nam znači i takav igrač mnogo znači - objasnio je Dalić.

Uz Martina Erlića, koji je debitirao na čudesan način protiv Francuske, ovaj put potvrdio se 22-godišnji Josip Šutalo.

- Iskoristili su šansu, nametnuli su se i odigrali sjajnu utakmicu, kao da se znaju godinama. Dodao bih uz njih i Stanišića. Taj trojac u obrani je odigrao sjajno. Donijeli su mi glavobolju, ali pozitivnu glavobolju - kaže Dalić pa se osvrće na Šimu Vrsaljka, kojeg je izvadio na poluvremenu:

- Dugo je bio odsutan, dobro je igrao i ne želimo ga potrošiti, malo ga moramo čuvati. On nam treba i želimo da se vrati što spremniji i kvalitetniji. Treba nam u tom zajedništvu i drago mi je da se vratio nakon godinu dana.

Posljednja utakmica u ovom teškom ciklusu od četiri utakmice jest Francuska, koju vatreni nikad nisu pobijedili.

- Na kraju, nakon Osijeka i 0:3, samo mogu pohvaliti dečke. Još taj Pariz, protiv svjetske momčadi s ogromnim kadrom igrača. Malo je problem odmoriti se, već sutra putujemo u Pariz. Ali, s vjerom koju imamo u sebe, puno možemo napraviti - završio je Dalić.

