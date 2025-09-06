Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAPRIJETIO BOMBOM

Tko je umirovljeni brigadir koji je htio upasti na Pantovčak? 10-ak godina radio je u Uredu predsjednika

Zagreb: Ulaz u predsjedni?ke dvore
kraljigo
VL
Autor
Vecernji.hr
06.09.2025.
u 16:04

Tijekom kriminalističkog istraživanja u stanu kojim se koristi osumnjičeni 67-godišnjak na području Medveščaka na temelju naloga suda obavljena je pretraga kojom prilikom je pronađena i privremeno oduzeta automatska puška s  pripadajućim spremnikom, 4 spremnika za automatsku pušku te više komada streljiva, priopćila je policija.

Policija se danas oglasila o incidentu koji se dogodio ispred Ureda predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića. Bivši pripadnik vojske, sada u mirovini, pokušao je ući na Pantovčak uz prijetnju bombom. Djelatnici osiguranja su ga zaustavili, a on je počeo nesuvislo govoriti, među ostalim rekavši da u automobilu kojim se dovezao do Pantovčaka i parkirao u blizini ima bombu, zbog čega su djelatnici osiguranja pozvali policiju. Iz zagrebačke policije priopćili su da su proveli kriminalističko istraživanje nad 67-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela lažna uzbuna te nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Tijekom kriminalističkog istraživanja u stanu kojim se koristi osumnjičeni 67-godišnjak na području Medveščaka na temelju naloga suda obavljena je pretraga kojom prilikom je pronađena i privremeno oduzeta automatska puška s  pripadajućim spremnikom, 4 spremnika za automatsku pušku te više komada streljiva. Osumnjičeni je, u zakonskom roku uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.

Kako javlja 24sata umirovljeni brigadir koji je na silu htio ući na Pantovčak je S. K. On je 10-ak godina radio u Uredu predsjednika RH, gdje je obnašao dužnosti pročelnika nekoliko predsjednika. Bio je aktivan i u braniteljskim udrugama na području Zagreba, obnašajući visoke funkcije. On je u Sloveniji služio kao vojni ataše, gdje je završio zbog svog iskustva, ali se, kako pišu 24sata, u radu nije previše iskazao. 

Potpuna pomrčina Mjeseca u nedjelju: Hrvatsku čeka prizor 'krvavog Mjeseca' kakav se rijetko viđa
Ključne riječi
Zoran Milanović Pantovčak

Komentara 9

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
16:11 06.09.2025.

To je bio umjetnički performans. Umjetnost treba biti slobodna i ne smije se zabranjivati pa tako ne treba osuđivati ni ovog slobodnog umjetnika.

Avatar dr. Evil
dr. Evil
16:28 06.09.2025.

Probudio se u birtiji i pomislio kako kasni na posao...zaboravio da je u zasluženoj mirovini.

Avatar Navijač
Navijač
16:34 06.09.2025.

Taj i jeste njihov igrač , jer nebi ni rdio tamo u to vrijeme. A kakve je "dužnosti" obnašao u braniteljskim udrugama možemo lako zaključiti i sami.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još