Tko je umirovljeni brigadir koji je htio upasti na Pantovčak? 10-ak godina radio je u Uredu predsjednika

Policija se danas oglasila o incidentu koji se dogodio ispred Ureda predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića. Bivši pripadnik vojske, sada u mirovini, pokušao je ući na Pantovčak uz prijetnju bombom. Djelatnici osiguranja su ga zaustavili, a on je počeo nesuvislo govoriti, među ostalim rekavši da u automobilu kojim se dovezao do Pantovčaka i parkirao u blizini ima bombu, zbog čega su djelatnici osiguranja pozvali policiju. Iz zagrebačke policije priopćili su da su proveli kriminalističko istraživanje nad 67-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela lažna uzbuna te nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Tijekom kriminalističkog istraživanja u stanu kojim se koristi osumnjičeni 67-godišnjak na području Medveščaka na temelju naloga suda obavljena je pretraga kojom prilikom je pronađena i privremeno oduzeta automatska puška s pripadajućim spremnikom, 4 spremnika za automatsku pušku te više komada streljiva. Osumnjičeni je, u zakonskom roku uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.

Kako javlja 24sata umirovljeni brigadir koji je na silu htio ući na Pantovčak je S. K. On je 10-ak godina radio u Uredu predsjednika RH, gdje je obnašao dužnosti pročelnika nekoliko predsjednika. Bio je aktivan i u braniteljskim udrugama na području Zagreba, obnašajući visoke funkcije. On je u Sloveniji služio kao vojni ataše, gdje je završio zbog svog iskustva, ali se, kako pišu 24sata, u radu nije previše iskazao.