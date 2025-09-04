Javne su bruto plaće gotovo 2600 eura, u novim pregovorima treba smanjiti očekivanja

Vlada je odavno ušla u proces proračunskog planiranja za 2026. godinu, a uskoro bi mogle biti objavljene i najvažnije stavke. Marin Piletić ministar je najjačeg resora i po obuhvatu i po financijskim sredstvima koja će mu biti stavljena na raspolaganje. Ministar Piletić kaže da u pregovore sa sindikatima treba ući odgovorno i sa smanjenim očekivanjima. Premda je otkrio koliki bi mu trebao biti proračun u 2026. godini, ministar je izbjegao odgovoriti na pitanje koliki će biti trajni dodatak umirovljenika. Nešto je rječitiji bio odgovarajući na pitanja vezana za tržište rada, pa tako doznajemo da je osim umirovljenika još oko 50 tisuća radnika zaposleno na nepuno radno vrijeme.