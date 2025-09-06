VIDEO Stipe Miočić otkrio svoj tajni okršaj s Mirkom Filipovićem: 'On je zvijer! Srušio me preko rukavice'

U to da je FNC postao svojevrsni pokret ali i u kojoj mjeri je velika baza poklonika, mogli smo se uvjeriti u Fan Zoni neposredno prije početka 24. izdanja Fight Nation Championshipa. A da se sve ne svede na udaranje u krušku i konzumaciju pića i grickalica, pobrinuli su se organizatori uz pomoć glavnog sponzora SuperSporta pa su fanovima ponudili mogućnost druženja sa Stipom Miočićem, ekskluzivnim gostom ove borilačke priredbe. Posebno zadovoljstvo doživjelo je 35 onih fanova koji su, kroz on-line kviz, pokazali najbolje poznavanje FNC-a. A svaki od njih dobio je svoju stolicu u posebnom kontejneru SuperSporta ali i vrećicu s majicom i MMA rukavicama koje im je Stipe potpisivao. I ne samo to, Stipe je odgovarao i na njihova pitanja, a jedno od najzanimljivijih je bilo ono sročeno ovako:

- Tko bi pobijedio da je bilo moguće da se na vrhuncu karijere susretnete vi i Mirko Filipović?

- Uh, Mirko je zvijer. Sparirao sam s njim i jednom me pogodio nogom preko rukavice i srušio. Imao je nevjerojatnu udaračku moć - diplomatično je odgovorio Stipe koji se obradovao kada je čuo da će večeras, pored kaveza, sjediti odmah pored Cro Copa.

Stipe Miočić ispred zagrebačke Arene. Fanovi se okupili u veliko broju Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A to "Meet and Greet" druženje poklonika s velikim šampionom organizirala je agencija Romb Marketing Strategy, predvođena Ivanom Zrilićem, dakako u suradnji s glavnim sponzorom.

A braća Šarac iz Međugorja, Petar i Denis, bili su među onih 35 ekskluzivnih sretnika, koji su imali svoje mjesto u kontejneru rezerviranom za druženje sa bivšim UFC-ovim teškaškim prvakom koji od proljetos ima i hrvatsko državljanstvo.

Takve sreće pak nisu bili vozači kamiona Kreško "Kockica" iz Kustošije i Fabek iz Bistre. Krešo nam se pohvalio da je na svom motociklu upravo stigao iz Alžira, očito na vrijeme, kako bi prisustvovao FNC-ovoj borilačkoj atrakciji. Fabek je pak bivši hrvač pa ga i iz te perspektive zanima MMA, sport koji je spoj svih mogućih borilačkih sportova (boksa, kikboksa, džuda, karatea, tekvondoa, hrvanja, brazilskog džiju džicua...).

Nažalost, Krešo i Fabek izašli su iz velikog reda za fotkanje i potpis kako bi gledali kako Stipe u kavezu udara lutku. A kad je Miočić odradio taj dio posla u čudu su se zapitali?

- Pa kako to, Stipe je najjači čovjek na svijetu a ima oko sebe šest tjelohranitelja!?

Doduše, nije ih bilo baš šest ali su bili Stipi potrebni da može proći kroz masu obožavatelja. A mnogi od njih su formirali beskrajan red za drugu rundu fotkanja i potpisivanja. I to je potrajalo oko sat vremena a završilo je malim tečajem prigorskog drmeša kojeg je glavni sponzor priredio uz pomoć Kulturno umjetničkog društva Prigorec iz Markuševca.

No, to nije bio kraj iznenađenjima za Stipu koji je nagrađen sa krstarenjem u 2026. godini. I tu je i završilo Miočićevo druženje s fanovima koje je ukupno trajalo sat i 40 minuta za vrijeme kojeg je iskazao strpljenje stoika. Nažalost, nisu svi bili te sreće da se s njim slikaju ili da na majici dobiju njegov potpis jer, s obzirom na zanimanje, to naprosto nije bilo moguće. A Stipu su čekale nove VIP obveze ali i sama MMA priredba.