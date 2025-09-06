Statističari izračunali kolike su šanse Hrvatske za plasman na SP: Evo što kaže superračunalo

Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je treću pobjedu u trećem kvalifikacijskom nastupu skupine L za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine, u petak je u Torshavnu svladala Farske otoke 1-0 (1-0). Utakmica je odlučena u 31. minuti. Strijelac je bio Andrej Kramarić za nastavak pobjedničkog niza Hrvatske u skupini. Prije ovog susreta Hrvatska je u gostima bila bolja od Gibraltara sa 7-0, dok je na domaćem terenu svladala Češku 5-1. Osim tri pobjede Hrvatska nakon 270 minuta ima i impozantnu razliku pogodaka 13-1.

Statističari iz Football Meets Data su se pozabavili s time tko ima koliko šanse za ići na svjetsku smotru, a po njihovim izračunima, Hrvatska je gotovo sigurna. Analizirajući od 5. rujna, Hrvatska ima čak 89 posto šanse za kvalificirati se na svjetsko prvenstvo iduće godine. Isto toliko procjenjuje se za Austriju, dok su iza Hrvatske Engleska s 82 posto, Belgija s 80 posto, Njemačka koja je izgubila prvu utakmicu od Slovačke je na samo 67 posto, Švicarska je na 62 posto, a Grčka na 51 posto.

Reprezentacije s dosta velikim šansama od Hrvatske su Španjolska, Norveška, Portugal, Nizozemska i Francuska. Također, vatreni imaju 11 posto šanse da završe na drugom mjestu u skupini, koje vodi u dodatne kvalifikacije, što naravno baš i nije poželjna opcija jer se trenutno nalazimo u vrlo povoljnoj situaciji.