Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 66
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
IZAŠLI PODACI

Statističari izračunali kolike su šanse Hrvatske za plasman na SP: Evo što kaže superračunalo

Osijek: Ivan Perišić zabio treći gol protiv Češke
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
06.09.2025.
u 13:30

Statističari iz Football Meets Data su se pozabavili s time tko ima koliko šanse za ići na svjetsku smotru, a po njihovim izračunima, Hrvatska je gotovo sigurna.

Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je treću pobjedu u trećem kvalifikacijskom nastupu skupine L za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine, u petak je u Torshavnu svladala Farske otoke 1-0 (1-0). Utakmica je odlučena u 31. minuti. Strijelac je bio Andrej Kramarić za nastavak pobjedničkog niza Hrvatske u skupini. Prije ovog susreta Hrvatska je u gostima bila bolja od Gibraltara sa 7-0, dok je na domaćem terenu svladala Češku 5-1. Osim tri pobjede Hrvatska nakon 270 minuta ima i impozantnu razliku pogodaka 13-1.

Statističari iz Football Meets Data su se pozabavili s time tko ima koliko šanse za ići na svjetsku smotru, a po njihovim izračunima, Hrvatska je gotovo sigurna. Analizirajući od 5. rujna, Hrvatska ima čak 89 posto šanse za kvalificirati se na svjetsko prvenstvo iduće godine. Isto toliko procjenjuje se za Austriju, dok su iza Hrvatske Engleska s 82 posto, Belgija s 80 posto, Njemačka koja je izgubila prvu utakmicu od Slovačke je na samo 67 posto, Švicarska je na 62 posto, a Grčka na 51 posto.

Reprezentacije s dosta velikim šansama od Hrvatske su Španjolska, Norveška, Portugal, Nizozemska i Francuska. Također, vatreni imaju 11 posto šanse da završe na drugom mjestu u skupini, koje vodi u dodatne kvalifikacije, što naravno baš i nije poželjna opcija jer se trenutno nalazimo u vrlo povoljnoj situaciji. 

Iščupali smo se! Hrvatska je pokazala da veliki pobjeđuju i kad ne igraju dobro
Ključne riječi
svjetsko prvenstvo hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

Komentara 1

Pogledaj Sve
SI
Sivooki
13:49 06.09.2025.

Ništa ne vjerujem superračunala nakon onoga što je napravio Hal...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još