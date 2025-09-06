Naši Portali
nakon dugo vremena

FOTO Ella Dvornik objavila rijetku fotografiju kćeri: ‘Bože kak’ je narasla tako’

06.09.2025.
u 15:07

“Nije dosta igrat – treba gledati kako drugi igraju dok igraš”, napisala je Ella uz prizor djevojčica koje igraju videoigrice.

Influencerica Ella Dvornik nedavno je na Instagramu odgovarala na pitanja svojih pratitelja i nije izbjegavala pitanja o privatnom životu i razvodu. Prvo pitanje koje joj je bilo postavljeno glasilo je:  "Je l' curice žive s tobom?" Na ovo pitanje je Ella odgovorila iskreno i bez zadrške. 
– Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (za sad). Ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu – odgovorila je. U sljedećem pitanju netko od pratitelja Ellu je pitao kako to da ne živi bliže kćerima ako su one u Istri. Ella je odgovorila: – Ovo je najveći apsurd ikad, al čisto, eto, da podijelim da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana, ja ih provodim u istoj kući s bivšim mužem i kćerkama. Dakle sedam dana živimo svi skupa svaki drugi tjedan, happy family. Mislim, mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu to nije drago, al tako su stavili, što ćemo.

FOTO Maja Šuput na koncertu zagrlila obožavatelja, a na njezin nastup došao je i ovaj svjetski poznati glazbenik
1/23

Inače, Ella se sada ponovno javila te je pokazala kakao provodi vrijeme s djevojčicama. Naime, djevojčice su svojedobno bile prava atrakcija na društvenim mrežama, a otkako su započeli proces razvoda braka, ni Ella ni Charles iste više ne objavljuju na svojim profilima pa je Ellina najnovija objava na Instagramu tim više privukla pažnju pratitelja. Čini se kako influencerica vikend provodi s kćerima, a pokazala je i kako su narasle.

“Nije dosta igrat – treba gledati kako drugi igraju dok igraš”, napisala je Ella uz prizor djevojčica koje igraju videoigrice te emotivno zaključila: “Bože kak’ je narasla tak'”.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, jednu od Ellinih pratiteljica je zanimalo i bude li lakše poslije razvoda. – Bude ti lakše kad ti sebi olakšaš. Razvod je samo riječ, samo komad papira, nevidljiva granica koju si postaviš i misliš ako nestane, da će ti bit lakše. I kad nestane, skužiš da nije ništa drugačije osim što je država malo bogatija zbog tvoje nesreće. Cijelo vrijeme si možeš olakšati ako samo kao konj staviš pregradu na oči i gledaš ravno. Žao mi je što to prolazite svi koji mi pišete. Najbolja borba je ona koju odlučite ne voditi.

Dodajmo da su Ella i Charles u ljubavi proveli deset godina, vjenčali su se 2019. u Vegasu, a zajedno imaju dvije kćeri – Balie Dee i Lumi Wren.

SI
Sivooki
15:48 06.09.2025.

Jadna djeca.

