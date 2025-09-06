Đoković otkrio što mu je Monika Seleš rekla prije meča s Alcarazom: 'Imao sam specifično pitanje...'

Novak Đoković je kao 38-godišnjak uspio ove godine ući u polufinale sva četiri Grand slam turnira, ali ni u New Yorku nije ušao u željeni finale. U polufinalu US Opena pobijedio ga je 16 godina mlađi Španjolac Carlos Alcaraz u dominantnoj izvedbi sa 6:4, 7:6 (4), 6:2. Đoković se dugo borio u prva dva seta, imao je i odličnih poena i uspijevao je u više navrata nadmudrivati Carlosa, ali nakon što se Alcaraz vratio u drugi set nakon 0:3 i naposljetku uzeti i taj drugi set u kojem se vodila najveća bitka bilo je izgledno da će to dalje biti teška misija za srpskog tenisača.

Đoković je i sam nakon meča priznao da je jednostavno - ostao bez goriva. "Alcaraz i Sinner igraju na jako visokom nivou. Na žalost, nakon tog drugog seta ostao sam bez goriva. Imao sam dovoljno energije za bitku s njim i da se držim na njegovom ritmu dva seta, ali nakon toga više nisam imao snage dok je on nastavio istim ritmom. Tako sam se nekako osjećao i protiv Jannika. Teško je meni izboriti se protiv njih u mečevima na pet mogućih setova, pogotovo u kasnijim fazama Grand slam turnira", iskreno je govorio Đoković novinarima nakon poraza u New Yorku.

No, brzo je dodao da je zadovoljan razinom tenisa koju pruža. "Zadovoljan sam ja svojom igrom, ali ovdje je pitanje fizikalije. Činim najbolje što mogu, ali u ovom trenutku moje karijere ne mogu kontrolirati što sve može moje tijelo. Očekujem da će mi i u budućnosti biti teško nositi se sa Sinnerom i Alcarazom na Grand slam turnirima, mislim da protiv njih imam šansu na drugim turnirima na dva osvojena seta, a za više od toga je teško. Ne kažem ja da odustajem od Grand slam turnira, nastavit ću se ja boriti, i dalje želim ući u finale najveća četiri turnira i boriti se za bar još jedan trofej, ali bit će to jako težak zadatak. Frustrirajuće je kad se ne možeš natjecati na istoj razini, ali to je valjda i očekivano s obzirom na godine. Ali, zabavno mi je još igrati, bilo mi je zabavno i ovdje u drugom setu nadmudrivati se s Carlosom, bilo je nekih sjajnih poena, publika se uključila i bilo je dosta gusto u drugom setu. Jednostavno, Alcaraz je igrao bolje u ključnim trenucima. Nikad nije zabavno izgubiti u tenisu, ali istovremeno, ako već moram izgubiti neka je protiv njih dvojice, oni su trenutačno jednostavno bolji i moraš im to priznati," hvalio je Đoković vodeću dvojicu tenisača koji su počeli toliko dominirati na ATP Touru i posebno na Grand slam turnirima.

Đoković je definitivno i zadovoljan što je konačno doživio da je publika prešla na njegovu stranu, vidjelo se na terenu da ga je ganulo navijanje i skandiranje s tribina. Na konferenciji za medije upitao sam ga je li mu to i unutarnje zadovoljstvo nakon što je godinama znao i "ratovati" s publikom.

"Apsolutno, to je jedan od najvećih razloga zašto i dalje igram. S velikom dozom uzbuđenja dolazim na turnire jer na određenim turnirima gdje inače nisam možda nužno dobivao veliku podršku sada je dobivam. I sada to osjećam, ovdje je danas stvarno bilo fenomenalno. U tim nekim trenucima kada se lomio rezultat stadion je vikao moje ime, pokušavali su me podignuti, da mi daju krila da pobijedim, da igram čim bolje mogu. Zahvalan sam im na tome i to je divan osjećan moram reći, lijepo je to. A veći dio karijere sam imao suprotne situacije, gdje sam morao iz tog nekog borbenog stava prema publici morao vući energiju za ono što se događa na terenu. Toga sam se umorio iskreno, dovoljno mi je što se borim protiv suparnika, ne treba mi i borba protiv publike da me iscrpi..."

U New Yorku se dogodio i susret Đokovića s Monikom Seleš za koju se posljednjih dana spominjalo da bi je Novak možda mogao angažirati u svom timu. Susreli su se baš prije Novakovog meča s Alcarazom. Đoković je poslije meča otkrio što mu je Seleš govorila i koje mu je savjete dala za duel s Carlosom.

"Kratko smo se vidjeli. Našli smo se u teretani prije nego što sam se izašao zagrijavati. Nije me željela puno ometati, kaže da mi ne želi oduzimati vrijeme, ali ja sam joj htio postaviti nekoliko pitanja. Jedno sam je specifično pitao za bekhend i da mi da savjet što tu trebam. I onda mi je rekla da kako bi trebalo da si zamislim sebe na terenu kao onog mlađeg Đokovića koji je igrao slobodno i da igram sa srcem. To mi je rekla pred meč i definitivno me je jako inspirirala. Rijetko je viđam, ona ima veliki značaj u mojoj karijeri i životu. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo vidjeti je."

Na kraju razgovora s novinarima, Đoković je pojašnjavao da ne nagovještava da se bliži kraj njegove karijere te da i dalje planira igrati, samo se sada manje opterećuje teniskim rasporedom... "Moja konferencija na Wimbledonu je bila bliže nekoj priči o povlačenju, nego ova sad. Objašnjavao sam razlog zašto smatram da imam više šanse protiv Alcaraza i Sinnera u mečevima na tri seta, nego u pet setova. Ne moram to objašnjavati, jasno je svakome tko prati naša rivalstva, oni su najbolji na svijetu i bolji su u raznim dijelovima igre. Pogotovo je velika razlika u fizičkoj spremi, pogotovo pred kraj Grand slam turnira. Igrao sam ove godine tri od četiri polufinala Grand slam turnira ove godine protiv njih. Jesam pobijedio Alcaraza u četvrtfinalu u Australiji, ali to me poslije koštalo predaje u polufinalu jer ovi mečevi s njima su toliko naporni i intenzivni da sam primoran da budem na rubu fizičke izdržljivosti s njima, a to je neophodno da bi se pobijedilo u meču s njima. Stvarno su dominantni i izuzetno fizički spremni i brzi, igraju obojica kompletni tenis. Napravili su dosta veliku razliku između njih i svih ostalih, ja mogu biti zadovoljan s rezultatima na Grand slam turnirima ove godine. Nisam u potpunosti zadovoljan, želim nekako i očekujem od sebe barem jednu titulu, ali uzimajući u obzir moju fizičku spremu i kroz što sve prolazi moje tijelo u ovom dijelu i uzimajući u obzir kakvu konkurenciju imam preko puta mreže koji su puno godina mlađi od mene, koji su na vrhuncu svoje karijere, mogu biti zadovoljan jer sam pobjeđivao praktički sve ostale, analizira Đoković i dodaje:.

"Želim nastaviti igrati, ali sada ne znam kako će mi dalje izgledati turniri i raspored do kraja godine. Ne želim uopće sada zauzimati neki stav koji je nepromjenjiv, umorio sam se od tog planiranja. Radije bih da osjetimo tijelo i volju, gdje i što mi se igra. Rekao sam da ću igrati u Ateni, sve ostalo je pod znakom pitanja, a početkom sljedeće godine je Australija, to je ono što osjećam da želim. A poslije toga - o tom potom...", kaže Đoković kojem sada slijedi pauza, a jasno je da želi nastaviti loviti 25. Grand slam turnir u Melbourneu u siječnju.