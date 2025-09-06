FOTO Sjećate se njega? Nekadašnji miljenik Hrvatica prošetao je zagrebačkom špicom u najslađem društvu
Subota je vrijeme i za zagrebačku špicu, a na njoj su danas bili i fotoreporteri Pixsella koji su zamijetili mnoga poznata lica. Naši poznati odlučili su uživati u rujanskom suncu te prijepodne proveli u gradu.
Na špici se pojavio i naš glumac Robert Kurbaša koji je svojevremeno bio zvijezda domaćih serija i slovio je za miljenika žena, a sada je televizijsku karijeru zamijenio kazališnom te ga nemamo priliku često vidjeti u javnosti.
Robert je bio odlično raspoložen i u opuštenom izdanju, a društvo mu je pravila kćerkica Ella. Nosio je sive hlače i košulju u sličnoj nijansi, a sve je to iskombinirao s bijelim tenisima.
Voditeljica Jelena Glišić vodila program tajlandske kulture te oduševila svojim kostimom, a špicom su prošetali i Maja Cvjetković i Murat Doyuran, Olja Vori, Luka Bebić, Niko Tokić Kartelo te mnogi drugi.