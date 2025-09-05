Gosti se u emisiji prije utakmice Hrvatske izblamirali pred kamerama: 'Malo se sad stidim...'

Poznati kao vrsni nogometni analitičari koji svojim stručnim komentarima redovito obogaćuju studijske emisije Nove TV, Robert Jarni i Aljoša Vojnović ovoga su se puta našli na nepoznatom terenu. Uoči utakmice hrvatske reprezentacije na Farskim otocima, voditelj sportskog programa Vlado Boban odlučio je začiniti emisiju jednim mini kvizom, ne sluteći da će svoje goste dovesti do ruba neugode. Zadatak je na prvu zvučao jednostavno: pogoditi o kojoj je europskoj državi riječ na temelju niza informacija. No, ono što je uslijedilo postalo je televizijski trenutak o kojem se priča, a Jarni i Vojnović pokazali su da im opće znanje možda nije jača strana kao nogometna taktika.

Sve je počelo s prvom informacijom koju je Boban iznio. "Ta država ima najvišu minimalnu plaću na svijetu, 2600 eura", rekao je voditelj, a Robert Jarni je bez previše razmišljanja ispalio: "Češka". Bobanov odgovor "Blizu, nije istina" dao je naslutiti da pogađanje neće ići glatko. Uslijedio je novi trag, usmjeren prema Aljoši Vojnoviću, koji je također ostao bez odgovora. "Bivši premijer te države Xavier Bettel prvi je lider Europske unije koji je stupio u istospolnu zajednicu", pokušao je Boban pomoći, no Vojnović je samo kratko priznao: "Stvarno ne znam". Napetost u studiju je rasla, a točan odgovor činio se sve daljim.

Boban nije odustajao, nastavljajući nizati činjenice u nadi da će se njegovim gostima upaliti lampica. "Sedma je najmanja država Europe", rekao je, što je Jarnija navelo na novi pokušaj. "U Italiji... San Marino?", upitao je, no i to je bio promašaj. Boban je potom ubacio i nekoliko sportskih imena, poput biciklista Andyja Schlecka i skijaša Marca Girardellija, dodavši i informaciju da je to, uz Crnu Goru, jedina europska reprezentacija s kojom Hrvatska do tada nije igrala. Vojnović je, osjećajući pritisak, zavapio: "Kako nas na blam navlačiš", te ponudio novi odgovor: "Andora?". Ni to nije bilo točno.

Mučenje se nastavilo i nakon ključnog geografskog traga. "Nalazi se između Belgije, Njemačke...", sugerirao je Boban, no Vojnović je opet pucao u prazno s "Lihtenštajn". Tek nakon dodatne pomoći i napetog razmišljanja, Aljoša Vojnović je konačno, gotovo u očaju, uspio izgovoriti točan odgovor: "Luksemburg!". Olakšanje je bilo pomiješano sa stidom, što je i sam priznao. "Nije mi drago, djeca mi gledaju ovo", iskreno je prokomentirao bivši HNL napadač, dok se Jarni samo kiselo smješkao.

Kako bi zaokružio pomalo neugodnu situaciju, voditelj Vlado Boban pripremio je i "utješne" nagrade. Umjesto pehara, pobjedniku je uručio uokvirene fotografije. Vojnović je dobio Jarnijevu fotografiju iz mladih dana uz komentar da je može "staviti pokraj one punice", dok je Jarni dobio Vojnovićevu "liftušu". "Malo se sad stidim", priznao je Vojnović, a Jarni je pitao može li fotografiju zadržati na stolu.