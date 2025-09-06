Zvijezda otkrila strašnu dijagnozu, jedva su mu spasili život: 'Završio sam komi pa u kolicima'

Nakon višemjesečne šutnje i izbivanja iz javnosti, Samuel Bastien (28) odlučio je otkriti razloge svoje duge pauze. Posljednji put nastupio je 16. ožujka za nizozemsku Fortunu Sittard protiv Groningena, a zatim je potpuno nestao sa scene. U razgovoru za De Limburger otvorio je dušu i objasnio kroz što je prolazio.

"Bio sam u komi, bio sam u bolnici i završio sam u invalidskim kolicima. Sve je počelo nakon prijateljske utakmice u travnju. Ne sjećam se ni protiv koga smo igrali. Počela me jako boljeti glava. Otišao sam spavati nadajući se da će bol nestati, ali nije. Kada bol nije prestajala, klupski liječnik mi je dao ibuprofen. Ni to nije pomoglo", ispričao je Bastien pa dodao: "Dva dana kasnije nazvali su me iz bolnice i rekli da odmah dođem jer nije izgledalo dobro. Imao sam moždani udar. Za dlaku sam izbjegao smrt."

Nogometaš je otkrio da od operacije ima ožiljak dug 15 centimetara od vrata do zatiljka, no ističe kako ga strah nikada nije svladao. "Nakon operacije tri dana sam bio u komi. Onda sam još dva tjedna bio u bolnici, a zatim na rehabilitaciji. Mnogi su me pitali gdje sam nestao. Dobivao sam puno poruka na Instagramu. Ali odlučio sam povući se i uz podršku obitelji i djece oporaviti se. Prvo sam bio u kolicima, poslije sam hodao na štakama. Morao sam ponovno učiti hodati, ali nisam odustajao", prepričao je.

Iz Fortune su poručili da su sve vrijeme bili uz njega, ali da zbog privatnosti nisu iznosili detalje. Bastien se u srijedu napokon vratio na teren i jasno dao do znanja da je spreman ponovno igrati na profesionalnoj razini.