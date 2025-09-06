Bilježe ogroman broj oboljelih od raka kože, a sada je došlo do strašnog otkrića

Australka Rach odrasla je u zemlji s najvećim stopama raka kože na svijetu, gdje je od malih nogu naučena da se boji sunca. Njezino djetinjstvo obilježila je poznata školska pravila poput "bez kape, nema igre", reklame iz 90-ih godina koje su upozoravale na rizik od raka kože i stalna prisutnost zaštitnih krema na svakom izlazu iz kuće. Kao i mnogi drugi, Rach je redovito koristila kreme za sunčanje, vjerujući da je na taj način sigurna od štetnih UV zraka, prenosi BBC. No, šokirala se prošlog studenog kada su liječnici tijekom rutinskog pregleda otkrili rak kože na njezinom nosu. Iako se radilo o niskom stupnju raka (bazalni karcinom), koji je morao biti kirurški uklonjen, Rach je bila zbunjena i ljutita. "Mislila sam da sam učinila sve kako treba, a opet se dogodilo", kazala je, dodajući da se osjećala gotovo prevarenom, s obzirom na to koliko je pažnje posvetila korištenju zaštite od sunca.

Šok je bio još veći kada je saznala da je krema koju je koristila već godinama bila neučinkovita, a prema nekim testovima, pružala gotovo nikakvu zaštitu od sunca. Ova saznanja pokrenula su veliku kontroverzu u Australiji, gdje je neovisna analiza potrošačkog udruženja Choice Australia pokazala da mnoge od najpoznatijih i najskupljih krema za sunčanje u zemlji ne ispunjavaju zaštitu koju tvrde. To je izazvalo nacionalni skandal, s velikim brojem nezadovoljnih kupaca, istragom zdravstvenih vlasti, povlačenjem proizvoda s polica i pitanjima o regulaciji zaštite od sunca širom svijeta.

Jedan od najistaknutijih proizvoda u kontroverzi bio je Ultra Violette krema za lice, koja je Rach izričito koristila. Ovaj proizvod, koji je trebao pružiti SPF 50+, prema testovima je imao SPF samo 4, što je bilo šokantno za sve koji su ga koristili. Iako su druge marke poput Neutrogena, Banana Boat i Cancer Council odbacile nalaze Choice-a i tvrdile da su njihovi proizvodi prošli neovisna testiranja, polemika je bila neizbježna.

Australija već godinama ima najvišu stopu raka kože na svijetu, a stručnjaci procjenjuju da će dvije od tri osobe u ovoj zemlji tijekom života imati barem jedan izrezani melanom. Stoga nije iznenađujuće da je skandal izazvao veliku zabrinutost među potrošačima. Čini se da je svima jasno – kreme za sunčanje, koje bi trebale biti pouzdane i učinkovite, sada izazivaju velike sumnje.

Iako su marke povukle proizvode s polica i ponudile povrate novca, mnogi kupci, uključujući Rach, smatraju da ni to ne može poništiti štetu koju su pretrpjeli. "Refundacija ne može poništiti godine sunčanih opekotina", izjavila je jedna od korisnica Ultra Violette kreme.

Ova situacija također stavlja pod pitanje učinkovitost i kvalitetu SPF testiranja. Stručnjaci ističu da zaštitne kreme za sunčanje nisu uvijek jednostavno mjerljive i da razlike u testiranjima mogu biti ogromne, ovisno o laboratoriju i uvjetima pod kojima se testiranja provode. Dr. Michelle Wong, kozmetička kemičarka, tvrdi da su proizvodi poput ovih vrlo tehnički zahtjevni, jer različita koža reagira na zaštitu od sunca na različite načine.

Iako je zabrinutost bila velika, dr. Wong smatra da je reakcija na cijeli skandal možda bila pretjerana. Iako je to velika pouka za industriju, ona napominje da većina testiranih proizvoda ipak ima dovoljno visok SPF za značajno smanjenje rizika od raka kože. No, najvažniji savjet ostaje – koristi dovoljno kreme za sunčanje i ponovo je nanosi svaka dva sata, osobito nakon znojenja ili kupanja.