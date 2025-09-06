Stižu stroga pravila za uplate novca: Pogreška bi vas mogla skupo koštati

Od 9. listopada u cijeloj Europskoj uniji na snagu stupa nova obvezna provjera primatelja za sve bankovne transfere, poznata kao Verification of Payee (VoP). Ovaj mehanizam, popularno nazvan "semafor provjera", osmišljen je kako bi drastično smanjio rizik od prijevara i pogrešnih uplata, te ojačao povjerenje korisnika u digitalne platne transakcije.

Ova obveza proizlazi iz Uredbe o instant plaćanjima (IPR), no ključno je naglasiti da se ne odnosi samo na instantne, već na sve kreditne transfere u eurima unutar EU-a. U praksi, to znači da će prije autorizacije bilo kakvog plaćanja sustav automatski provjeriti podudaraju li se ime i prezime primatelja koje je unio platitelj s imenom vlasnika IBAN-a zabilježenim u banci primatelja. Cilj spriječiti da novac, bilo greškom ili zbog prijevare, završi na pogrešnom računu.

Srž novog sustava je takozvana "semafor provjera", koja platitelju u stvarnom vremenu pruža jasan i nedvosmislen signal o ispravnosti unesenih podataka. Sustav funkcionira kroz tri glavna signala. Prvi je zeleni signal, odnosno "podudaranje" (match), koji potvrđuje da se uneseno ime i IBAN savršeno poklapaju s podacima primatelja. U tom slučaju, platitelj može sa sigurnošću nastaviti s transakcijom.

Drugi je žuti signal, poznat kao "blisko podudaranje" (close match), koji se aktivira kada postoji manja neusklađenost, poput tipfelera, korištenja nadimka ili skraćenice. Sustav će tada upozoriti platitelja na razliku i ponuditi mu točno ime vlasnika računa povezanog s unesenim IBAN-om, nakon čega korisnik može sam odlučiti hoće li nastaviti s plaćanjem.

Treći i najvažniji signal je crveni, odnosno "nema podudaranja" (no match), koji jasno ukazuje da uneseni podaci ne odgovaraju vlasniku računa. Ovo je snažno upozorenje na moguću prijevaru ili veliku pogrešku. Postoji i četvrta kategorija, "ostalo" (other), koja se koristi u situacijama kada provjera iz tehničkih razloga nije moguća.

Do sada je odgovornost uglavnom bila na platitelju, no nova regulativa to mijenja. Ako pružatelj platnih usluga ne ponudi VoP provjeru ili ne obavijesti korisnika o ishodu provjere, a novac završi na pogrešnom računu, banka platitelja bit će dužna u potpunosti nadoknaditi iznos i vratiti račun u stanje prije transakcije. S druge strane, ako korisnik dobije crveno ili žuto upozorenje o neusklađenosti podataka, ali unatoč tome svjesno odluči autorizirati plaćanje, odgovornost za eventualni gubitak snosi isključivo on.

Usluga će biti potpuno besplatna i integrirana u sve kanale plaćanja, od internetskog i mobilnog bankarstva do API sučelja. Ipak, očekuje se da će u početnom razdoblju doći do određenog "trenja" u korisničkom iskustvu. Korisnici bi mogli dobivati upozorenja o neusklađenosti za uplate prema primateljima koje imaju spremljene godinama, ako su imena unesena nepotpuno ili s nadimcima. Stoga će biti ključno da korisnici ažuriraju svoje predloške za plaćanje, a tvrtke i obrtnici morat će osigurati da na svojim računima i ponudama navode točan i potpun naziv vlasnika računa, identičan onome registriranom u banci. Iako će to zahtijevati period prilagodbe, dugoročna korist u vidu drastično smanjenog rizika od financijskih gubitaka daleko nadmašuje početne neugodnosti.

Jedan od ključnih zahtjeva je sposobnost sustava da odgovore na upite isporuči u svega nekoliko sekundi, čak i pri velikom opterećenju, kao što su masovna plaćanja. To postavlja visoke zahtjeve na performanse i dostupnost postojećih bankarskih sustava. Nadalje, razvoj sofisticiranih algoritama za usporedbu imena, koji moraju biti sposobni prepoznati razlike između manjih tipfelera i stvarnih nepodudaranja, ključan je za izbjegavanje lažno negativnih ili lažno pozitivnih rezultata. Kvaliteta podataka u naslijeđenim sustavima banaka također može predstavljati prepreku. Kako bi se osigurala interoperabilnost i dosljednost diljem jedinstvenog područja plaćanja u eurima (SEPA),Europsko vijeće za plaćanja (EPC) objavilo je detaljan pravilnik (VoP Scheme Rulebook) koji definira tehničke i operativne standarde, stvarajući tako zajednički "jezik" za sve sudionike.

Regulativa je predvidjela i kompleksnije scenarije od plaćanja između fizičkih osoba. Kada je primatelj pravna osoba, umjesto punog naziva tvrtke, za provjeru se mogu koristiti i alternativni identifikatori kao što su trgovački naziv, OIB ili jedinstveni identifikator pravne osobe (LEI). Međutim, specifične poslovne prakse, poput faktoringa, predstavljaju izazov. U slučaju faktoringa, tvrtka koja je izdala račun (dobavljač) nije ista kao vlasnik računa na koji se vrši uplata (faktor). To će neizbježno rezultirati upozorenjem o "nepodudaranju", iako se radi o legitimnoj transakciji.

Iako VoP značajno povećava sigurnost, važno je razumjeti da on nije alat za provjeru sankcija. Pozitivan rezultat provjere, odnosno "zeleni signal", potvrđuje samo identitet vlasnika računa, ali ne i njegovu pravnu sposobnost da primi sredstva. Provjera međunarodnih sankcija ostaje zaseban i obvezan proces. Zanimljivo je da Uredba o instant plaćanjima mijenja i način provođenja sankcijskih provjera za instantne uplate; umjesto provjere svake pojedinačne transakcije, što bi usporilo proces, banke će morati provoditi provjeru cjelokupne baze svojih klijenata na dnevnoj bazi.