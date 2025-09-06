Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
U VIROVITICI GORJELA PLASTIKA?

VIDEO Gusti crni dim nad gradom: Izbio požar u tvornici, vatrogasci na terenu

Najnovija vijest
VL
Autor
Večernji list
06.09.2025.
u 17:12

Stanovnicima u blizini tvrtke savjetovano je da drže prozore i vrata zatvorenima.

U poslijepodnevnim satima, oko 15:00, u dvorištu tvrtke Spectra media u Virovitici planuo je požar. Prema neslužbenim informacijama gorjela je plastika, no vatrogasci su ga ubrzo stavili pod kontrolu. Nad gradom se nadvio gust crni dim, vidljiv čak i iz okolnih naselja. Stanovnicima u blizini tvrtke savjetovano je da drže prozore i vrata zatvorenima, obavještava portal ICV.
Ključne riječi
Vatrogasci dim plastika požar Virovitica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još