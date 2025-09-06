VIDEO Gusti crni dim nad gradom: Izbio požar u tvornici, vatrogasci na terenu

U poslijepodnevnim satima, oko 15:00, u dvorištu tvrtke Spectra media u Virovitici planuo je požar. Prema neslužbenim informacijama gorjela je plastika, no vatrogasci su ga ubrzo stavili pod kontrolu. Nad gradom se nadvio gust crni dim, vidljiv čak i iz okolnih naselja. Stanovnicima u blizini tvrtke savjetovano je da drže prozore i vrata zatvorenima, obavještava portal ICV.