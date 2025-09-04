Ukrajinska vojska službeno je ustrojila jedinicu koja se fokusira na borbu bespilotnim kopnenim vozilima, dodatno istaknuvši rastuću upotrebu takvih dronova u ratu u Ukrajini. 3. armijski korpus je u srijedu na svojim društvenim mrežama objavio da je pokrenuo jedinicu NC13, koju je nazvao "zasebnom jedinicom za eliminaciju neprijatelja zemaljskim robotima".
Nova jedinica dio je 3. jurišne brigade korpusa, koja se nedavno borila u Harkovskoj regiji. Video u objavi prikazao je demonstracije nekoliko bespilotnih kopnenih vozila, ili UGV-ova, opremljenih lakim oružjem. Čini se da je jedno od njih gusjenični sustav s teškim mitraljezom koji podsjeća na 12,7 mm NSV Utyos. Druga dva su četverokotačni sustavi. Čini se da je prvi opremljen mitraljezom PKT kalibra 7,62 mm ili sličnim mitraljezom koji može podići cijev, dok drugi izgleda kao da ima bacač granata AGS-30.
Ukrajinska vojska ustrojila jedinicu, evo na što će se fokusirati: 'Ovo je nova stvarnost rata'
„Roboti evakuiraju, dostavljaju streljivo, a sada ih dovodimo na bojno polje“, stoji u izjavi korpusa. Rijetko je vidjeti ukrajinsku satniju koja se prvenstveno fokusira na napade bespilotnih kopnenih vozila (UGV).
