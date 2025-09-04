Naši Portali
POSLALI JASNU PORUKU

Novo oružje za novi svjetski poredak: Xi, Kim i Putin mogu skupiti pet milijuna vojnika

Autor
Ivica Beti
04.09.2025.
u 22:10

Nakon velike parade u Pekingu nižu se analize i usporedbe vojnih snaga Kine i partnera te NATO-a

Nakon velike vojne parade u Pekingu nižu se analize i usporedbe vojne snage Kine, Rusije i Sjeverne Koreje s jedne i NATO-a s druge strane. Tko je jači? Kineski predsjednik Xi Jinping je na summitu na kojem je okupio šefove 20 zemalja poslao jasnu poruku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i svijetu, pokazujući da se smatra osovinom i centralnom točkom azijske suradnje. Ako bi došlo do vojnog sukoba, NATO bi, ističu vojni analitičari, brojčano nadmašio vojne snage Rusije, Kine ili Sjeverne Koreje pojedinačno, no što ako bi te tri države nastupile kao savez?

Kina Rusija Vladimir Putin Xi Jingpin

FR
franjo
22:55 04.09.2025.

Broj vojnika ne odlučuje već tehnologija.

ZM
zm1
22:41 04.09.2025.

Pa mnoge su manjevzemlje nadjacale velike i mnogobrojnije

EZ
ezer
22:50 04.09.2025.

Sve je to samo jedna predstava za javnost ali nikada navedena trojka neće nastupiti zajedno u slučaju sukoba većeg razmjera jer su toliko različiti i gledaju kako onog drugog utopiti.

