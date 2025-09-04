Novo oružje za novi svjetski poredak: Xi, Kim i Putin mogu skupiti pet milijuna vojnika

Nakon velike vojne parade u Pekingu nižu se analize i usporedbe vojne snage Kine, Rusije i Sjeverne Koreje s jedne i NATO-a s druge strane. Tko je jači? Kineski predsjednik Xi Jinping je na summitu na kojem je okupio šefove 20 zemalja poslao jasnu poruku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i svijetu, pokazujući da se smatra osovinom i centralnom točkom azijske suradnje. Ako bi došlo do vojnog sukoba, NATO bi, ističu vojni analitičari, brojčano nadmašio vojne snage Rusije, Kine ili Sjeverne Koreje pojedinačno, no što ako bi te tri države nastupile kao savez?